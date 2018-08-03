Минобороны планирует получить в этом году три военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А

ЦАМТО, 2 августа. Министерство обороны планирует получить в этом году три модернизированных тяжелых военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А.

Об этом сообщил журналистам замминистра обороны Алексей Криворучко, прибывший с рабочей поездкой на Ульяновское предприятие "Авиастар-СП" для проверки выполнения гособоронзаказа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

"После обсуждения вопросов технического и ценового характера, мы, возможно, выйдем на новые договоренности по выполнению госконтракта", – продолжил он. Замминистра рассказал, что также на совещании планируется обсудить вопросы, связанные с началом строительства среднего военно-транспортного самолета и с определением головной производственной площадки.

"А с учетом того, какие сейчас стоят задачи перед военно-транспортной авиацией, мы рассматриваем вопрос обновления всей линейки самолетов, и практически все это завязано на компанию "Ильюшин", – заявил А.Криворучко.

Новая модификация Ил-76 – Ил-76МД-90А отличается от базовой сразу по нескольким параметрам. Этот самолет оснащается "стеклянной кабиной", новыми системами связи и обороны, новым пилотажно-навигационным комплексом. Также он получил новые двигатели ПС-90А-76 с тягой до 14,5 т, что позволяет самолету поднимать до 60 т полезной нагрузки.

Как рассказал А.Криворучко, Минобороны также рассматривает возможность заключения контракта на поставку не менее 14 перспективных самолетов-топливозаправщиков Ил-78М-90А до 2027 года.

"Но сначала мы ждем результатов государственных испытаний опытного образца самолета Ил-78М-90А, которые планируется начать в этом году", – подчеркнул замминистра.