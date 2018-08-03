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03.08.2018
ЦАМТО

Для обучения военных водителей на автодромах ВВО используются автомобили КАМАЗ, Урал, автобусы ПАЗ

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КАМАЗ-65225
Седельный тягач КАМАЗ-65225 с полуприцепом ЧМЗАП-9990-0000073-03 в экспозиции военно-технического форума "Армия-2016". Кубинка, 2016 год.
Источник: Виталий Кузьмин / www.vitalykuzmin.net

ЦАМТО, 2 августа. В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа в Хабаровском и Забайкальском краях с начала текущего года идет процесс обучения военных водителей по категориям С, D и СЕ.

Более 100 военнослужащих в настоящее время проходят обучение на различные водительские категории, в конце текущего месяца они приступят к сдаче выпускных экзаменов.

Военнослужащие проходят обучение на современных автодромах по трем программам подготовки, продолжительность курса составляет от одного до трех месяцев в зависимости от выбранной категории автотранспортного средства.

Военных водителей готовят в соответствии с установленными регламентами по категориям С, СЕ и D, для обучения используются автомобили КАМАЗ, Урал, автобусы ПАЗ.

Военнослужащие, помимо общей программы обучения, отрабатывают и специфические вводные, направленные на повышение профессионального мастерства, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

02.08.2018
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