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03.08.2018
ЦАМТО

На сайте Минобороны России опубликованы уникальные исторические документы о создании и становлении ВДВ

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Парадный расчет ВДВ
Парадный расчет Воздушно-десантных войск на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Источник: РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 2 августа. В День ВДВ на сайте Минобороны России опубликованы рассекреченные документы начального периода Великой Отечественной войны, рассказывающие о боевом применении новых воинских формирований – частей и соединений ВДВ Красной Армии в боях с немецко-фашистскими войсками.

Посетители раздела смогут ознакомиться с проектом положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной Армии, представленным Генеральным штабом народному комиссару обороны СССР за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. В разделе также представлены документы, определявшие боевой состав вновь формируемых частей воздушно-десантных корпусов, которые уже в первых числах сентября 1941 года вступили в бой с захватчиками.

Документы рассказывают о героизме, самоотверженности и высокой боевой выучке десантников. В докладной записке командира 5-го воздушно-десантного корпуса полковника С.Гурьева Военному совету Воздушно-десантных войск Красной Армии от 10 апреля 1942 года указано, что в ходе боевых действий десантники захватили важные документы противника, которые определили исход боя. Фашистское командование боялось десантников настолько, что в своих директивах войскам прямо указывало: "В синих пилотках и авиационной форме в плен никого не брать, а расстреливать".

Ярким примером самоотверженности десантников-красноармейцев является также очерк оперативного отдела штаба Воздушно-десантных войск Красной Армии о воздушно-десантной операции и боевых действиях частей 4-го воздушно-десантного корпуса в тылу противника в январе-мае 1942 года. В документе представлены исторические фотографии: портреты личного состава, кадры, показывающие условия быта, места боев.

Всем любителям истории Воздушно-десантных войск будет интересна боевая характеристика на командира 49-й гвардейской стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковника Василия Филипповича Маргелова – будущего легендарного командующего ВДВ.

В разделе опубликован Приказ Министра обороны СССР № 191 от 26 июля 1969 года, собственноручно подписанный Маршалом Советского Союза А.Гречко. Приказом вводился в действие отличительный элемент военной формы одежды воинов-десантников: "В воздушно-десантных войсках разрешается носить …. берет голубого цвета…". Приказ также регламнентировал правила ношения военнослужащими ВДВ военной формы одежды и отличительных знаков Воздушно-десантных войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

02.08.2018
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