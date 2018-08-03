Сенат США одобрил решение выделить 250 млн. долл. Украине на нужды обороны

ЦАМТО, 2 августа. . Сенат США согласовал оборонный бюджет страны, в котором предусмотрено выделение 250 млн. долл. Украине в качестве помощи по укреплению обороноспособности государства. Об этом на своей странице в Facebook сообщило украинское посольство в США.

"Документ, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией", – цитирует "РИА Новости" сообщение дипломатического ведомства.

Как напоминает агентство, ранее американский оборонный бюджет на 2019 ф.г. был одобрен палатой представителей конгресса США. Теперь он должен поступить на подпись главе государства.

В 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 млн. долл.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений, передает "РИА Новости".