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03.08.2018
ТАСС

Российские военные установили новый рекорд в конкурсе разведчиков Армейских игр

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Танк Т-72 во время совместных учений Вооруженных сил РФ и Республики Таджикистан на полигоне Харб-Майдон, март 2017 года
Танк Т-72 во время совместных учений Вооруженных сил РФ и Республики Таджикистан на полигоне Харб-Майдон, март 2017 года.
Источник: © Нозим Каландаров/ТАСС

Этап "Тропа разведчика" представляет собой полосу длиной более 700 м и включает 20 препятствий

НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Российская команда разведчиков установила новый рекорд при прохождении этапа конкурса "Отличники войсковой разведки", который проводится в Новосибирске в рамках Армейских международных игр - 2018. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

"Российские разведчики установили рекорд этапа "Тропа разведчика". Рекорд этого года составил 34 минуты 55 секунд. Предыдущий рекорд был поставлен в прошлом году - 38 минут 47 секунды", - уточнили в пресс-службе.

"Тропа разведчика" представляет собой полосу длиной более 700 м и включает 20 препятствий, среди которых стандартный забор НАТО, ров с водой, участок зараженной местности, разрушенные здания, заборы с колючей проволокой.

Также разведчики должны были произвести подрыв участка железной дороги и установить связь с командованием после выполнения задачи. Накануне на этом этапе соревновались команды Китая, Судана, Казахстана и Армении, среди которых лучший результат (42 минуты 34 секунды) показали разведчики КНР.

Конкурс "Отличники войсковой разведки" проходит в Новосибирске с 28 июля по 10 августа. В нем участвуют команды из России, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Судана, Белоруссии, Армении и Казахстана.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, насчитывающие 28 конкурсов, проходят одновременно на 24 полигонах семи стран и продлятся до 11 августа. В них принимают участие команды из 32 стран.

02.08.2018
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