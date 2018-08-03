ВДВ отметят 88-летие концертами и прыжком Деда Мороза

В Москве курсанты Рязанского училища ВДВ и воспитанники кадетских клубов пройдут по Красной площади торжественным маршем

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска (ВДВ) отмечают в четверг 88-летие со дня основания. Как рассказали журналистам в Минобороны России, 2 августа в Москве, а также во многих городах страны традиционно пройдут праздничные гулянья, различные акции для детей и молодежи, а также показательные выступления десантников.

Торжественные мероприятия в Москве начнутся на Суворовской площади. После возложения цветов к памятнику воинам-десантникам представители командования ВДВ, ветераны и гости праздника пройдут крестным ходом по Ильинке до Лобного места на Красной площади, где состоятся праздничный молебен, показательные выступления роты почетного караула, дефиле сводного военного оркестра Воздушно-десантных войск. Курсанты Рязанского училища ВДВ и воспитанники кадетских клубов пройдут по главной площади страны торжественным маршем. На Васильевском спуске состоится праздничный концерт артистов российской эстрады.

Накануне в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл памятник командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову, который по праву считается отцом-основателем Воздушно-десантных войск. По словам Шойгу, Маргелов олицетворял целую эпоху в становлении и развитии Воздушно-десантных войск. "Благодаря генералу Маргелову воздушный десант оснащался самой современной техникой, испытывались новые способы его применения. Железная воля, организаторский талант и фронтовая закалка командующего позволили сформировать непобедимый дух "голубых беретов", превратить их в мобильную и грозную ударную силу, не знающую равных в мире", - сказал глава российского военного ведомства.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков выразил благодарность всему личному составу войск за службу и добросовестный ратный труд, безграничную любовь и преданность родине. Он также отметил, что "нынешнее поколение воинов-десантников следует героическим традициям своих предшественников, продолжает проявлять высокий профессионализм, мужество и отвагу при выполнении поставленных задач, в том числе по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике".

Дед Мороз-парашютист

Праздник регионы страны отметят показательными выступлениями спортсменов-парашютистов. Десантники организуют прыжки в Симферополе, раскроются парашюты над Волгой - саратовские спортсмены приземлятся на воду. Десантники и все желающие будут прыгать с парашютом со специальной вышки в Назрани.

В празднике "Открытое небо", который пройдет на аэродроме Труфаново в Вологодской области, примет участие Дед Мороз. "В честь Дня ВДВ Дед Мороз совершит прыжок с парашютом вместе с инструктором", - рассказал ТАСС глава Вологодского района Сергей Жестяников.

Екатеринбургский Музей ВДВ "Крылатая гвардия" подготовил для детей квесты с участием десантного бегемота Феди. "Это игрушечный бегемот, которого нам когда-то подарили десантники на 2 августа, он с тех пор несет службу у нас в музее и в День ВДВ совершает символический прыжок с парашютом, на его счету - уже более 50 прыжков", - рассказала ТАСС научный сотрудник музея Марина Чернюк.

Ожидая от сослуживцев привычных для 2 августа развлечений, сибирские десантники запустили акцию #нефонтан, призывая сослуживцев вести себя корректно, чтобы поднять авторитет Воздушно-десантных войск и разрушить стереотип, что десантники в свой праздник пьют спиртное и купаются в фонтанах.

Память героев

В Петрозаводске с участием замсекретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева состоится открытие памятника Герою России Александру Калинину, который родился в поселке Надвоицы Сегежского района. Он был командиром группы спецназа и командиром группы минирования и провел несколько спецопераций против бандформирований в Чечне, где в феврале 2000 года попал в засаду в районе села Харсеной и погиб в неравном бою. Почетное звание ему было присвоено посмертно.

Псков в этом году отмечает день ВДВ одновременно с проведением международного конкурса десантных подразделений "Десантный взвод". В нем соревнуются более 400 военнослужащих из 10 стран мира. Иностранные делегации примут участие в торжественных мероприятиях в качестве зрителей, а на следующий день будут выступать в индивидуальной гонке со стрельбой из разных видов вооружения.

Автопробеги и цветы

Рязань, которая носит статус столицы ВДВ, в этом году встречает 100-летие легендарного Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. В ходе торжеств глава региона Николай Любимов передаст руководству десантного училища флаг ВДВ, посвященный юбилею учебного заведения, побывавший на Международной космической станции.

Автопробег "Никто кроме нас" откроет празднование дня голубых беретов во Владивостоке, в Петербурге у мемориала воинам-интернационалистам будет выстроен почетный караул и военный оркестр. Утром в четверг жители города Камышина Волгоградской области возложат цветы к памятнику "Дяде Васе" - основателю ВДВ Василию Маргелову. В Саратове вдоль набережной Волги пройдут катера и водная бронемашина, зрители смогут не только увидеть технику, но и наблюдать действия "крылатой пехоты" по освобождению судов от условных террористов, рассказали ТАСС в региональном отделении общественной организации "Боевое братство".

История праздника

Днем создания ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда первые 12 десантников совершили прыжок с борта тяжелого бомбардировщика ТБ-3. Эти прыжки доказали военным необходимость формирования авиадесантируемых подразделений. Под руководством генерала Василия Маргелова в 1960-1970 годы Воздушно-десантные войска приобрели статус самого мобильного, технически оснащенного и престижного рода войск.

В современной России День ВДВ стал официальным праздником только в 2006 году, после того как вышел соответствующий указ президента России.