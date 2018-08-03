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03.08.2018
РИА Новости

Командующий ЦВО проверит защищенность объектов 201-й базы в Таджикистане

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Спецназ Таджикистана во время учений на 201-й российской военной базе. Архивное фото
Спецназ Таджикистана во время учений на 201-й российской военной базе. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Искандар Аминов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин в сопровождении группы офицеров штаба округа прибыл с проверкой 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, сообщил в четверг начальник пресс-службы ЦВО подполковник Сергей Шорин.

"В ходе своей работы генерал-лейтенант Александр Лапин заслушает доклад командования базы о состоянии и развитии соединения в соответствии с планом деятельности до 2020 года, проверит организацию боевой подготовки, а также ход строительства объектов социальной и военной инфраструктуры", - приводятся в сообщении ЦВО слова Шорина.

Также командующий округом проверит выполнение указаний по внедрению боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике, и отработке на его основе новых практических задач при выполнении мероприятий боевой подготовки.

Особое внимание командующий войсками округа уделит состоянию антитеррористической защищенности российских военных объектов на полигонах Ляур и Самбули, а также в расположениях воинских частей в городах Душанбе и Бохтар.

Генерал-лейтенант Александр Лапин проведет тренировку с подразделениями 201-й базы по противодействию терроризму, проверив практические действия боевых мобильных групп по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами, уточнил Шорин.

201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.

02.08.2018
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