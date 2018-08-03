"Искандер" против морской угрозы. Новое оружие для борьбы с кораблями НАТО

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Николай Протопопов. Дальность до пятисот километров, непредсказуемая траектория полета ракеты и высочайшая точность - западные эксперты признали оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" одним из самых опасных видов российского оружия. Причем эта уникальная система способна поражать не только наземные цели. На днях ракетчики Южного военного округа нанесли условный массированный удар "Искандерами" по морским мишеням. Как этот комплекс взаимодействует с системами "Бал" и "Бастион" войск береговой обороны - в материале РИА Новости.

Симметричный ответ

Ракетные бригады "Искандеров" развернуты в Забайкалье, на Дальнем Востоке, в Ленинградской области и на юге России. Зимой в ответ на усиление военной группировки НАТО в Польше и Прибалтике "Искандеры" доставили в Калининградскую область. В Сирии ракетный комплекс успешно наносил высокоточные удары по особо важным объектам террористов.

Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" (по классификации НАТО SS-26 Stone - "Камень") предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей - ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи на дальности до пятисот километров. Поступил на вооружение в 2006 году.

"Искандер" создавался как высокоточное оружие Сухопутных войск для применения на различных театрах военных действий, в любое время суток, в условиях активного противодействия средств противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы. Помимо одиночного пуска, возможен залп двумя ракетами. Стрельба "дуплетом" - важное преимущество этого ОТРК перед устаревшими комплексами "Точка-У" и "Ока". Из походного положения подготовка к пуску осуществляется всего за четыре минуты.

Твердотопливная одноступенчатая ракета 9М723 комплекса "Искандер-М" изготовлена по технологии "стелс". Она управляема на всей траектории полета, постоянно маневрирует. Скорость - более двух тысяч километров в час. Боевая часть весит около полутонны и оснащается кассетными осколочными, кумулятивными, проникающими, зажигательными и другими поражающими элементами.

Гроза эсминцев

При необходимости "Искандер" может стрелять высокоточной крылатой ракетой Р-500 "Калибр". Это семейство боеприпасов позволяет бороться не только с наземными объектами противника, но и с боевыми кораблями.

"У ракеты "Искандер-М" квазибаллистическая траектория полета, она поражает любые наземные цели, - объясняет РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. - Но с крылатыми ракетами типа "Калибр" комплекс переориентируется на корабли второго и третьего ранга. Это, например, американские эсминцы "Арли Берк" - носители ракет "Томагавк" и элементов системы противоракетной обороны "Иджис". Такие корабли, помимо крейсеров типа "Тикондерога", выступают основными ударными платформами для первой глобальной обезоруживающей атаки".

Дальность противокорабельного "Калибра" - до 500 километров. На конечном этапе, при подлете к цели, ракета развивает сверхзвуковую скорость порядка трех Махов. "Летит низко - пять-десять метров, поэтому поразить ее корабельными средствами ПВО практически невозможно. В зависимости от массы боевой части - от 200 до 500 килограммов - ракеты решают разные задачи. Легкие предназначены для эсминцев, более тяжелые - крейсеров", - продолжает Леонков.

Комплексное решение

Противокорабельный "Искандер" - хорошее дополнение к береговым ракетным комплексам. Например, у БРК "Бал", противодействующего кораблям тех же классов, меньшая дальность - до 120 километров. Эта мобильная система, оснащенная ракетами Х-35, ведет огонь одиночными ракетами или залпом до 32 ракет с интервалом не более трех секунд. На перезарядку требуется всего 30-40 минут.

"Бастион" - более тяжелое оружие. Его цели - авианосные ударные группы, конвои, одиночные корабли большого водоизмещения. "Бастионы" комплектуются сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами "Оникс". На маршевом участке трехтонная ракета летит на высоте 14 километров.

Сблизившись с целью, "Оникс" снижается до десяти-пятнадцати метров и наносит сокрушительный удар проникающей 300-килограммовой боеголовкой. Разгоняющуюся до 2600 километров в час и активно маневрирующую ракету на траектории удерживают инерциальная навигационная система, радиовысотомер и РЛС самонаведения.

"Это боеприпас тяжелого класса, предназначенный для борьбы с кораблями первого ранга. "Бастион" может защищать побережье протяженностью до 600 километров. И если совместить все имеющиеся на вооружении ракетные комплексы, получится весьма серьезная эшелонированная береговая оборона. Не стоит забывать и о береговой артиллерии, применяемой на ближних дистанциях", - отмечает Леонков.

Столь основательная оборона особенно важна, когда высадка на побережье осуществляется посредством так называемого загоризонтного десантирования. Корабли не подходят вплотную к берегу, а спускают на воду малоразмерные и юркие суда на значительном расстоянии, доставляющие на сушу всего по одной-две единицы бронетехники и небольшие группы морских пехотинцев. За счет компактных размеров, скорости и маневренности их трудно обнаружить и еще сложнее уничтожить. В такой ситуации необходимо накрыть точным огнем головного "десантника", тем самым сорвав всю операцию.

Поодиночке десантные корабли не ходят - их прикрывает мощная ударная группа. "Если запустить сразу ворох ракет различного типа - "Ониксы", Х-35, "Калибры", то противнику гораздо сложнее их перехватить. Береговая оборона приобретает гибкость и способна противостоять всем типам кораблей", - резюмирует Леонков.