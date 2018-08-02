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02.08.2018
Российская газета

Поставки вооружений из "президентского ряда" взяли под особый контроль

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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".
Источник: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Отвечающий за оборонно-промышленный комплекс вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил о жестком контроле за поставками в войска вооружения и техники, о создании которых ранее сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Речь идет о так называемом "президентском ряде", то есть о тех образцах техники и вооружения, поставкам которых в войска Верховный Главнокомандующий уделяет особое внимание. Соответственно, все вопросы, связанные с выполнением этих поставок, коллегия Военно-промышленной комиссии держит на жестком контроле", - сказал вице-премьер.

Напомним, 1 марта в послании Федеральному Собранию глава государства сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие -ракетный комплекс "Авангард" и авиационная ракета "Кинжал", а также боевые лазеры. Кроме того, разрабатываются крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник" и ядерная подлодка-беспилотник "Посейдон". Названия оружию были придуманы позднее россиянами - специальное голосование было организовано на сайте Минобороны.

Уже 1 декабря 2017 года истребители-перехватчики МиГ-31 дальнего радиуса действия с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" поступили в Южный военный округ. Сейчас на опытно-боевом дежурстве находятся 10 таких самолетов. С апреля 2018 года МиГ-31 с комплексом "Кинжал" несут дежурство над Каспийским морем.

Боевой лазерный комплекс "Пересвет" также уже передан в войска, военные активно отрабатывают его применение, сообщали в военном ведомстве.

Кроме того, было объявлено, что гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" уже запущен в серийное производство. Комплекс обладает боевыми возможностями, позволяющими осуществить гарантированный прорыв любых средств противоракетной обороны.

В июле Минобороны РФ заявило, что ведет подготовку к летным испытаниям крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Военные подчеркнули, что низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

Испытания систем и элементов ядерной подлодки-бепилотника "Посейдон" вышли на финальную стадию.


Иван Петров

01.08.2018
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Авангард РК
Кинжал БР
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