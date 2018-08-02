В ОСК заявляют о планах выполнить программу по сдаче военным новых кораблей

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает на выполнение программы этого года по сдаче новых кораблей, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ОСК.

"ОСК планирует выполнить сдаточную программу 2018 года по новым кораблям в полном объёме", - сказали в пресс-службе.

Ранее в среду вице-премьер Юрий Борисов заявил, что ВМФ в 2018 году может вновь не получить в срок корабли и суда.

"Начиная с 2014 года мы практически ежегодно имеем дело с системными срывами сроков поставки кораблей и судов для ВМФ со стороны ряда судостроительных предприятий. Переносы сроков постройки и ремонта кораблей произошли и в прошлом году. Есть предпосылки срыва сроков по сдаточной программе 2018 года", - сказал Ю.Борисов на совместном селекторном совещании представителей Минобороны РФ и ОПК.

Для ВМФ ОСК поставит в этом году 11 новых и отремонтированных кораблей, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов в марте этого года.

Всего ОСК строит 64 корабля, 15 из которых должны быть переданы заказчикам в этом году, сообщил А.Рахманов в июне на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"На сегодняшний день верфями группы ОСК исполняются контракты на строительство 64 судов, единиц морской техники на общую сумму порядка 330 млрд рублей", - заявил А.Рахманов.