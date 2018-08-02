За пять лет ВС РФ получили свыше 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автотехники, более 4 тыс. образцов ракетно-артиллерийского вооружения

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Россия возглавила мировой рейтинг по количеству поступивших в войска современных образцов бронетанковой и автомобильной техники и ракетно-артиллерийского вооружения, сообщил журналистам замминистра обороны, Герой России генерал армии Дмитрий Булгаков в преддверии Дня Тыла Вооруженных сил РФ, отмечаемого 1 августа.

"За последние пять лет в ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше 4-х тысяч современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В итоге по данным номенклатурам Россия, по мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг", - сказал замглавы военного ведомства.

По его словам, всего на вооружение принято более 80 образцов современной техники. В ходе эксплуатации совместными усилиями водителей, экипажей, ремонтных органов и предприятий оборонно-промышленного комплекса достигнут 98% уровень исправности техники (для сравнения в 2012 году он составлял 84%).