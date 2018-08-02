Войти
02.08.2018
Интерфакс-АВН

Россия является мировым лидером по поступившей в войска современной бронетанковой технике - замминистра обороны РФ

222
0
0
Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков.
Источник: РИА Новости/Владимир Астапкович

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Мировой рейтинг по количеству поступивших в войска современных образцов бронетанковой и автомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения, с 2017 года возглавляет Россия, сообщил в среду заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков.

"За последние пять лет в ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше 4 тыс. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В итоге по данным номенклатурам Россия, по мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг", - сказал Д.Булгаков в интервью, опубликованном в среду в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Он также сообщил, что "всего на вооружение принято более 80 образцов современной техники, что позволило довести их долю по закрепленной номенклатуре до 50%".

"В ходе эксплуатации совместными усилиями водителей, экипажей, ремонтных органов и предприятий оборонно-промышленного комплекса достигнут 98-процентный уровень исправности техники (для сравнения - в 2012 году он равнялся 84%)", - добавил замминистра обороны РФ.

01.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Похожие новости
02.08.2018
Булгаков: Россия лидирует по количеству переданной в войска бронетехники
02.08.2018
За пять лет ВС РФ получили свыше 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автотехники, более 4 тыс. образцов ракетно-артиллерийского вооружения
02.08.2018
РФ возглавила мировой рейтинг по оснащенности войск новыми образцами авто- и бронетехники
02.08.2018
Бронетехника на платформах "Армата" и "Бумеранг" будет надежнее предыдущих образцов
02.08.2018
Замглавы Минобороны рассказал, сколько раз в день кормят в армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.08 06:00
  • 45
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 02.08 05:19
  • 108
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 02.08 05:12
  • 34
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 02.08 05:00
  • 1
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 02.08 04:58
  • 1
НА "Авиадартс-2018" белорусы выставят Як-130 против Су-25СМ
  • 02.08 04:50
  • 17
Российский "Цефалопод" станет убийцей подлодок
  • 02.08 02:32
  • 41
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 02.08 01:16
  • 1
Россия закупит "плавающие танки"
  • 02.08 01:03
  • 1
ЦАР: трое российских журналистов убиты. Они делали репортаж о солдатах-наемниках
  • 02.08 00:00
  • 2
Индия решила приобрести в США зенитную ракетную систему NASAMS 2
  • 01.08 23:52
  • 8
Индонезия представила "бронекатер-танк". Среди будущих покупателей Россия?
  • 01.08 23:52
  • 25
В США назвали "отстойное" оружие России
  • 01.08 23:47
  • 12
Повелитель батута
  • 01.08 21:42
  • 140
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 01.08 21:40
  • 1
США предложили Индии БЛА "Гардиан" в ударной версии