Россия является мировым лидером по поступившей в войска современной бронетанковой технике - замминистра обороны РФ

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Мировой рейтинг по количеству поступивших в войска современных образцов бронетанковой и автомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения, с 2017 года возглавляет Россия, сообщил в среду заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков.

"За последние пять лет в ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и свыше 4 тыс. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В итоге по данным номенклатурам Россия, по мнению независимых экспертных агентств, в 2017 году возглавила мировой рейтинг", - сказал Д.Булгаков в интервью, опубликованном в среду в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Он также сообщил, что "всего на вооружение принято более 80 образцов современной техники, что позволило довести их долю по закрепленной номенклатуре до 50%".

"В ходе эксплуатации совместными усилиями водителей, экипажей, ремонтных органов и предприятий оборонно-промышленного комплекса достигнут 98-процентный уровень исправности техники (для сравнения - в 2012 году он равнялся 84%)", - добавил замминистра обороны РФ.