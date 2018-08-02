Юрий Борисов заявил об угрозе срыва гособоронзаказа для ВМФ в 2018 году

ЦАМТО, 1 августа. Гособоронзаказ по строительству и ремонту кораблей для ВМФ в 2018 году может быть сорван. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил вице-премьер Юрий Борисов на селекторном совещании в Минобороны РФ по тематике размещения и реализации гособоронзаказа для ВМФ.

По его словам, системные срывы происходят с 2014 года: некоторые судостроительные предприятия не соблюдают оговоренные сроки поставок кораблей и судов для ВМФ. Ю.Борисов отметил, что в прошлом году также не обошлось без переноса сроков постройки и ремонта.

"Эту негативную тенденцию нужно переломить", – добавил вице-премьер.

Он подчеркнул, что исполнители гособоронзаказа несут персональную ответственность за сроки строительства и соблюдение утвержденного графика поставок.

При этом вице-премьер отметил необходимость устранить проблемы с финансированием.

"В мае этого года Верховный Главнокомандующий эту тему рассматривал и дал конкретные поручения правительству – обеспечить привлечение судостроительными предприятиями кредитных средств на льготных условиях. Наша задача – закрыть все долги предыдущих лет и выйти на безусловное и своевременное выполнение поставок техники и вооружения для Военно-морского флота", – цитирует "РИА Новости" Ю.Борисова.

Ю.Борисов сообщил, что ВМФ России в 2018 году уже получил 8 кораблей и судов, а всего до конца года пополнится 26 новыми кораблями и судами.

"В этом году флот уже получил 4 надводных корабля, 1 противодиверсионный катер и 3 судна обеспечения. А всего за 2018 год на флот должны поступить 26 новых кораблей, катеров и судов. В том числе – 4 корабля, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", – сказал он.

По его словам, это повысит ударные возможности Военно-морского флота России, передает "РИА Новости".