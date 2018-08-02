Япония и Греция ведут переговоры о продаже самолетов-амфибий US-2

ЦАМТО, 1 августа. Источники японского агентства Nikkei сообщили о намерении Токио начать переговоры по вопросу экспорта в Грецию поисково-спасательных самолетов-амфибий US-2.

В случае их успешного завершения, данная сделка может стать первой экспортной продажей образца продукции оборонного назначения на 100% японского производства.

Как заявлено, в связи с недавними природными бедствиями Греция модернизирует устаревший парк пожарных самолетов и планирует приобрести несколько десятков новых образцов авиатехники. В частности, Греция проявила интерес к покупке самолетов производства ShinMaywa Industries.

Самолет US-2 предназначен для выполнения задач сбора информации, наблюдения и разведки, а также наблюдения на море, поисково-спасательных операций, РЭБ и т.д. Для продажи Греции самолет предполагается оборудовать резервуарами для воды.

Как сообщал ЦАМТО, ранее представители правительства Японии и компании ShinMaywa Industries уже вели переговоры о продаже самолетов US-2 ВМС Индонезии и Индии, однако официальные контракты пока не подписаны.

Учитывая масштабы лесных пожаров в Греции, более целесообразной представляется закупка этой страной уже зарекомендовавших себя эффективным средством борьбы с пожарами самолетов-амфибий Бе-200 российского производства.