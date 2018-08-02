Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился в Москве со своим японским коллегой Ицунори Онодэрой

ЦАМТО, 1 августа. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 31 июля встретился в Москве со своим японским коллегой Ицунори Онодэрой, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня продолжим обмен мнениями по актуальным вопросам безопасности, глобальной и региональной повестки дня, включая ее военно-политическую составляющую. Важно совместно определить, какой вклад могут внести оборонные ведомства в отношения между нашими странами", – сказал глава российского военного ведомства в начале беседы.

При этом министр обороны России отметил, что в последнее время "межведомственные контакты заметно активизировались".

Ключевую роль в этом, по словам Сергея Шойгу, сыграли официальный визит в Японию в декабре 2016 года президента России Владимира Путина и визит в нашу страну в мае этого года премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Под руководством лидеров наших государств 26 мая в Москве состоялось официальное открытие перекрестных годов России и Японии. В истории российско-японских отношений такое мероприятие проводится впервые. Думаю, оно пройдет организованно и пойдет на пользу двусторонним связям, в том числе в сфере безопасности", – заявил министр обороны России.

Сергей Шойгу также отметил, что с предыдущего визита министра обороны Японии в Москву прошло 12 лет. "Поэтому мы возлагаем большие надежды на сегодняшнюю встречу. Рассчитываем, что она будет плодотворной", – добавил он.

По оценке министра обороны России, "прошлогодний диалог в Токио глав оборонных и внешнеполитических ведомств России и Японии в формате "два плюс два" был откровенным и конструктивным".

В свою очередь, Ицунори Онодэра заявил, что Япония уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Россией.

"Между нашими странами в прошлом году осуществлены большие мероприятия", – напомнил он и привел в пример наиболее значимые из них.

Прежде всего, отметил Ицунори Онодэра, это визит министра обороны Сергея Шойгу в Японию в марте, а также посещение Страны Восходящего солнца главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым в ноябре прошлого года и начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым в декабре.

Глава военного ведомства Японии обратил внимание, что его переговоры с российским коллегой, которые прошли в 2017 году на Филиппинах, продолжались более часа.

"Такие встречи осуществлялись по согласованию глав двух государств. Это показывает, что Япония уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Россией", – подчеркнул Ицунори Онодэра.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, подводя итоги состоявшейся дискуссии, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу позитивно оценил переговоры с японским коллегой по вопросам взаимодействия в военной области.

"Сегодня мы с господином Ицунори Онодэрой подробно обсудили направления взаимодействия в военной сфере, поделились оценками региональной ситуации. Диалог получился откровенным, открытым", – заявил глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу подчеркнул, что диалог внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Рассчитываем продолжить содержательную дискуссию по наиболее острым и самым злободневным вопросам", – сказал министр обороны России.

"На прошедшей встрече с господином Шойгу мы провели откровенный обмен мнениями по оборонной политике Японии и России, а также по вопросам, касающимся Северной Кореи. И мы смогли во многом сойтись", – отметил, в свою очередь, Ицунори Онодэра.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров с российским коллегой удалось договориться о том, что денуклеаризация Северной Кореи "представляет собой общий интерес для России и Японии".

"И мы сошлись в том, что будем взаимодействовать, в том числе для полного соблюдения резолюций СБ ООН", – подчеркнул Ицунори Онодэра.