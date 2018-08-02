Экипажи на конкурсе "Танковый биатлон" показали хорошие результаты во втором заезде четвертого дня соревнований

ЦАМТО, 1 августа. На полигоне Алабино 31 июля продолжился первый этап конкурса "Танковый биатлон". Во втором заезде четвертого соревновательного дня выступили команды из Таджикистана, Сирии и Белоруссии.

На одном из наиболее коварных участков трассы у боевой машины экипажа Таджикистана вышла из строя гусеница. По условиям конкурса танк был заменен на исправный, и экипаж завершил свое выступление. Однако результат Таджикистана оказался третьим в заезде – 33 мин. 08 сек., а победителем стал экипаж из Республики Беларусь с результатом 20 мин 15 сек. Опять отличились дебютанты конкурса – танкисты Сирийской Арабской Республики, которые продемонстрировали завидное для новичков соревнования мастерство в вождении и стрельбе. Экипаж Сирии занял второе место с результатом 28 мин 05 сек.

Во второй половине дня состоялся третий заезд, в котором Россия выступила против команд Ирана и Сербии (результаты пока не объявлены).

Все участники, кроме сборной КНР и Белоруссии, выступают на российских Т-72Б3. Китайские танкисты состязаются на своих Тип 96. Белорусы привезли Т-72, модернизированный на предприятиях республики, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.