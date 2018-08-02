ЦАР: трое российских журналистов убиты. Они делали репортаж о солдатах-наемниках

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева возле Дома журналистов в Москве. 1 августа 2018.

Подтверждена гибель трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Они готовили документальный фильм о солдатах-наемниках из весьма неоднозначной российской военной кампании "Вагнер" (Wagner).

"Вагнер" называют ответом России на американскую частную военную компанию "Блэкуотер" (Blackwater). Это крупнейшая частная военизированная компания в России. Она, якобы, направляла солдат-наемников для участия в сухопутных операциях в Сирии; утверждается, что многие из этих наемников были убиты в ходе американских бомбовых ударов.

Во вторник вечером Министерство иностранных дел России подтвердило, что погибли три представителя СМИ - журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

"К сожалению, наше посольство в Центральноафриканской Республике не знало о том, что эти трое находились в стране", - пишет МИД России на своих сайтах.

Информационное агентство AFP сообщило, что тела трех журналистов были найдены в 23 километрах от города Сибута. "АФП" (AFP) пишет также, что все они были убиты неизвестными вооруженными мужчинами.

Документальный фильм якобы являлся их совместным проектом с "ЦУР" (Центром управления расследованиями) - организацией, занимающейся расследовательской журналистикой. Главный редактор ЦУР Андрей Коняхин сообщил российской службе Би-би-си, что в последний раз журналисты выходили на связь в воскресенье вечером.

"Тяжело говорить об этом, они - мои друзья", - заявил он Би-би-си.

ЦУР - журналистский проект, начатый по инициативе Михаила Ходорковского, бывшего нефтяного магната, который поссорился с Владимиром Путиным и много лет отсидел в тюрьме в России - до своего освобождения прямо перед Олимпийскими играми в Сочи, и который сейчас живет в Англии.

"Я до последнего момента надеялся, что их только взяли в плен, и что их можно спасти", - написал Михаил Ходорковский в сообщении для прессы.

"Это были мужественные люди. Я приложу все усилия, чтобы установить личности преступников", - написал бывший миллиардер.

Некоторые СМИ, в частности, оппозиционная российская "Новая газета", сообщали ранее, что наемники из группы "Вагнер" действуют в Центральноафриканской Республике.

Многие связывают компанию "Вагнер" с Евгением Пригожиным, российским олигархом, которого Роберт С. Мюллер обвинил в том, что он играл некую роль в "информационной кампании" в связи с американскими президентскими выборами в 2016 году.

Пригожина также именуют "путинским поваром". В феврале "Вашингтон Пост" (Washington Post) писала, что Пригожин - человек, готовый сделать за президента Путина "грязную работу".

"Американская разведка считает, что Пригожин "почти наверняка" контролирует наемных солдат "Вагнера" в Сирии", - писала газета.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг присутствие российских наемников в Сирии.

По данным отчета Научно-исследовательского института Вооруженных сил Норвегии, наемники активно действовали на российской стороне в Крыму и в Восточной Украине в 2014 году, а с осени 2015 года стали появляться в Сирии.

Источники утверждали в беседах и с "Уолл Стрит Джорнал" (Wall Street Journal) и "Фонтанкой", что "Вагнер" имеет в Сирии до тысячи хорошо вооруженных российских солдат. Французская радиостанция "Европа1" (Europe1) ранее сообщала о российских наемниках и в Центральноафриканской Республике. Эта страна практически поделена между различными вооруженными группами. Несмотря на то, что ЦАР располагает богатыми природными ресурсами, половина населения, по данным ООН, нуждается в гуманитарной помощи.

Уле Кристиан Стрём (Ole Kristian Strm)

VG, Норвегия