Кандидатов для полета на МКС от ОАЭ выберут из девяти претендентов

Полет первого космонавта Объединенных Арабских Эмиратов на Международную космическую станцию запланирован на апрель 2019 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в состав которой вошли представители космического центра Мухаммеда бен Рашида и девять претендентов для полета на Международную космическую станцию (МКС), прибыла в Россию. Двух кандидатов выберут по результатам медицинского отбора, сообщили во вторник в госкорпорации "Роскосмос".

"Медицинский отбор претендентов будет проходить в течение трех недель. По результатам обследования будут отобраны два кандидата. Непосредственная подготовка космонавта ОАЭ и его дублера к полету на Международную космическую станцию начнется в августе 2018 года", - говорится в сообщении.

Полет первого космонавта ОАЭ на МКС запланирован на апрель 2019 года. Он продлится около недели. Старт будет осуществлен на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-12". Возвращение космонавта ОАЭ запланировано с экипажем корабля "Союз МС-10".

Предварительное соглашение между Роскосмосом и космическим центром Мухаммеда бен Рашида о начале оказания услуг по полету на МКС было подписано в конце июня. Тогда отмечалось, что в космосе представитель ОАЭ проведет 10 дней. Планируется, что первый отряд космонавтов Объединенных Арабских Эмиратов будет состоять из четырех-восьми человек.