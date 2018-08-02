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02.08.2018
ТАСС

Открытие Армейских международных игр в Казахстане пройдет 1 августа

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Учения артиллеристов
Учения артиллеристов.
Источник: vpk-news.ru

На полигоне Гвардейский пройдут три конкурса: "Мастера артиллерийского огня", "Соколиная охота" и "Уверенный прием"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Церемония открытия Армейских международных игр в Казахстане при участии команд из 12 государств состоится в среду, 1 августа. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

"Сегодня состоится торжественная церемония открытия Армейских международных игр, в которых примут участие 12 государств: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Сирия, Таджикистан и Узбекистан. Церемонию открытия возглавит министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Сакен Жасузаков", - рассказали в российском военном ведомстве.

На полигоне Гвардейский, расположенном в предгорьях хребта Заилийский Алатау, пройдут три конкурса: "Мастера артиллерийского огня", "Соколиная охота" и "Уверенный прием".

"Состязания откроются этапом "Индивидуальная гонка" конкурса минометных расчетов "Мастера артиллерийского огня". Накануне стала известна очередность выступлений 11 команд-участниц состязаний. Первыми на старт выйдут представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии, во втором заезде - команды из России, Сирии и Венесуэлы", - пояснили в Минобороны.

Игры в Казахстане завершатся 9 августа.

01.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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