Более 500 ракетчиков Южного военного округа в Северной Осетии подняты по учебной тревоге

В учениях задействовали около 40 единиц вооружения и военной техники

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Подразделения ракетного соединения общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии подняты по учебной тревоге. Об этом в среду сообщает пресс-служба округа.

"По приказу командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова подразделения ракетного соединения…, приступили к совершению марша в район выполнения учебно-боевой задачи. Подразделения ракетного соединения, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Искандер-М", приступили к совершению марша в район выполнения учебно-боевой задачи", - говорится в сообщении.

К учениям привлечены более 500 военнослужащих, задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники.

Военные подразделения отрабатывают отражение нападения условного противника и особенности ориентирования на незнакомой местности.