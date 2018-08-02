Войти
02.08.2018

Королевский военно-морской флот будет экономить средства с новой нейронной сетью прогнозирования рисков

814
0
0
Контроль состояния систем на HMS DIAMOND
Контроль состояния систем на HMS DIAMOND.
Источник: https://navaltoday.com/

Королевский военно-морской флот намерен сократить свои затраты с помощью нового инструмента контроля состояния узлов и систем, а также прогнозирования рисков, который использует механизмы управления большими данными и аналитическое моделирование для прогнозирования потенциальных дефектов или сбоев.


Двухконтурная рекуррентная нейронная сеть разрабатывается компанией DecisionLab, одержавшей победу в конкурсе «Революция человеческих информационных отношений в Обороне», организованного бизнес-инкубаторами обороны и безопасности (DASA). Работы финансируются Командованием совместных сил Великобритании и Фондом оборонных инноваций MOD.


Финансирование исследований позволило переработать продукт, изначально разработанный для гражданской авиации, под применение для военного рынка.


Предполагается, что нейронная сеть своевременно спрогнозирует необходимые работы, предоставив инженерам по техническому обслуживанию возможность просматривать состояние систем и прогноз их ресурса на день, неделю и даже две недели вперед.


Королевский военно-морской флот вложил в доработку этой нейронной сети для применения на борту крейсера Type 45 150 000 фунтов стерлингов и намерен использовать её на Type 26 - если он окажется удачным.


В настоящее время DecisionLab обучает нейронную сеть на 1,8 миллиарда строк данных системы управления крейсеров Type 45. С каждый днём сеть становится более умной и приспособленной. В соответствие с текущими планами развития этот продукт будет испытываться летом на борту HMS DIAMOND.


Это позволит проверить системные допущения и помочь настроить искусственный интеллект на дальнейшее обучение и улучшение модели.


Перевод: ВПК.name

01.08.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
Type 26
Type 45
Похожие новости
16.11.2015
У Лондона кончаются ядерные силы
13.11.2014
ВМС Великобритании не откажутся от фрегатов Тип 26 в пользу FREMM
11.11.2013
Великобритания изучает возможность размещения БЛА корабельного базирования
18.03.2013
Флоты в поисках точного удара
04.02.2013
Великобритания потратит на оружие 160 миллиардов фунтов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.08 06:00
  • 45
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 02.08 05:19
  • 108
В США заявили о победе F-35 над Су-57
  • 02.08 05:12
  • 34
МО Индии: Русские, работайте над FGFA сами, а мы вернёмся на конечном этапе
  • 02.08 05:00
  • 1
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 02.08 04:58
  • 1
НА "Авиадартс-2018" белорусы выставят Як-130 против Су-25СМ
  • 02.08 04:50
  • 17
Российский "Цефалопод" станет убийцей подлодок
  • 02.08 02:32
  • 41
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 02.08 01:16
  • 1
Россия закупит "плавающие танки"
  • 02.08 01:03
  • 1
ЦАР: трое российских журналистов убиты. Они делали репортаж о солдатах-наемниках
  • 02.08 00:00
  • 2
Индия решила приобрести в США зенитную ракетную систему NASAMS 2
  • 01.08 23:52
  • 8
Индонезия представила "бронекатер-танк". Среди будущих покупателей Россия?
  • 01.08 23:52
  • 25
В США назвали "отстойное" оружие России
  • 01.08 23:47
  • 12
Повелитель батута
  • 01.08 21:42
  • 140
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 01.08 21:40
  • 1
США предложили Индии БЛА "Гардиан" в ударной версии