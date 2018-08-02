Королевский военно-морской флот будет экономить средства с новой нейронной сетью прогнозирования рисков

Королевский военно-морской флот намерен сократить свои затраты с помощью нового инструмента контроля состояния узлов и систем, а также прогнозирования рисков, который использует механизмы управления большими данными и аналитическое моделирование для прогнозирования потенциальных дефектов или сбоев.

Двухконтурная рекуррентная нейронная сеть разрабатывается компанией DecisionLab, одержавшей победу в конкурсе «Революция человеческих информационных отношений в Обороне», организованного бизнес-инкубаторами обороны и безопасности (DASA). Работы финансируются Командованием совместных сил Великобритании и Фондом оборонных инноваций MOD.

Финансирование исследований позволило переработать продукт, изначально разработанный для гражданской авиации, под применение для военного рынка.

Предполагается, что нейронная сеть своевременно спрогнозирует необходимые работы, предоставив инженерам по техническому обслуживанию возможность просматривать состояние систем и прогноз их ресурса на день, неделю и даже две недели вперед.

Королевский военно-морской флот вложил в доработку этой нейронной сети для применения на борту крейсера Type 45 150 000 фунтов стерлингов и намерен использовать её на Type 26 - если он окажется удачным.

В настоящее время DecisionLab обучает нейронную сеть на 1,8 миллиарда строк данных системы управления крейсеров Type 45. С каждый днём сеть становится более умной и приспособленной. В соответствие с текущими планами развития этот продукт будет испытываться летом на борту HMS DIAMOND.

Это позволит проверить системные допущения и помочь настроить искусственный интеллект на дальнейшее обучение и улучшение модели.

Перевод: ВПК.name