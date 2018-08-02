Российская команда выиграла чемпионат СНГ по офицерскому троеборью

БИШКЕК, 1 авг - РИА новости. Российская команда стала бесспорным победителем чемпионата Вооруженных сил стран СНГ по офицерскому троеборью и стрельбе из штатного оружия, который прошел в Киргизии, сообщает в среду пресс-служба Генштаба ВС республики.

Чемпионат прошел с 27 июля по 1 августа на базе войсковой части, расположенной на побережье высокогорного курортного озера Иссык-Куль. В этом году соревнования включали в себя стрельбу из пистолета Макарова, бег на 100 метров и забег от одного до трех километров в соответствии с возрастной категорией.

"По итогам соревнований команда Российской Федерации, набрав максимальное количество очков, стала бесспорным победителем в общекомандном зачете. Вторыми в общекомандном зачете стали белорусские военнослужащие. Киргизские спортсмены-армейцы замкнули тройку призеров", - сообщает пресс-служба.

Выступая на церемонии закрытия чемпионата начальник управления боевой подготовки ГШ ВС Киргизии Руслан Мукамбетов отметил высокий соревновательный дух прошедшего мероприятия.

"Состязания проходили в увлекательной, захватывающей и бескомпромиссной борьбе, где каждый проявил завидную силу воли, нацеленность на результат и твердость духа на пути к победе, тем самым подтверждая, что в дружественных армиях наших стран служат люди самоотверженные и профессионально относящиеся к выполнению воинского долга. Проявленный вами на протяжении всего чемпионата дух товарищества в очередной раз показал, что армия - это единый, дружный и сплоченный коллектив, которому по плечу решение любых самых сложных и ответственных задач", - сказал он.

Помимо основных соревнований, военные приняли участие в культурной программе чемпионата, которая включала экскурсию в культурный центр "Рух Ордо", купание в озере Иссык-Куль, а также гала-концерт в исполнении творческих коллективов Бишкека и Центрального дома Армии Киргизии, отметили в Генштабе.

В военном ведомстве напомнили, что спортивные соревнования между военнослужащими СНГ проводятся на постоянной основе с целью укрепления сотрудничества между вооруженными силами стран Содружества, обмена опытом по подготовке воинов-спортсменов международного класса и пропаганды физкультуры и спорта в вооруженных силах. Летом прошлого года на побережье Иссык-Куля прошли вторые военно-спортивные игры СНГ, в которых приняли участие свыше 2 тысяч бойцов армий стран Содружества.