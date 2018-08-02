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02.08.2018
РИА Новости

Российские военные лидируют в конкурсе "Дорожный патруль" в рамках АрМИ

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Военнослужащие ВС РФ
АрМИ-2016. Военнослужащие ВС РФ.
Источник: Кирилл Кухмарь / ТАСС

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. По итогам второго дня соревнований международного этапа конкурса "Дорожный патруль" в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018), который проходит на полигоне "Ногинский" в Подмосковье, лидирует команда России, сообщил во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Торжественное открытие международного этапа конкурса "Дорожный патруль" в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018) состоялось на полигоне "Ногинский" в Подмосковье в понедельник.

"По итогам второго дня соревнований международного этапа конкурса "Дорожный патруль" лидирует российская команда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в "военно-технической эстафете" все участники команд выполняли заезды по установленному маршруту соревновательной трассы автодрома на патрульных автомобилях "Лада Веста" с преодолением труднопроходимых искусственных препятствий, выполнением нормативов по оказанию первой помощи пострадавшему в результате условного ДТП и тушению пожара на месте ДТП, а также практической стрельбе из автомата и пистолета.

Уточняется, что этап конкурса во вторник был одним из самых сложных, команды боролись за победу в "военно-технической эстафете". Соревнование проходило в индивидуальном зачете. "По итогам двух дней конкурса среди военных автомобильных инспекций в общем зачете лидирует команда ВС РФ", - говорится в сообщении. Победитель определялся по времени прохождения трассы.

В этом году участие в конкурсе "Дорожный патруль" принимают команды из Армении, Ирана, Китая и Узбекистана. Состязания продлятся до 5 августа.

01.08.2018
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Армения
Иран
Китай
Россия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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