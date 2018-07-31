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31.07.2018
РИА Новости

Генерала Картаполова назначили замминистра обороны

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Генерал Андрей Картаполов. Архивное фото
Генерал Андрей Картаполов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Вадим Савицкий

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бывший командующий войсками в Сирии и экс-командующий Западного военного округа Андрей Картаполов возглавил новую структуру Минобороны - военно-политическое управление ВС РФ. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить генерал-полковника Картаполова Андрея Валериевича заместителем министра обороны РФ - начальником главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

30.07.2018
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