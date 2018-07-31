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31.07.2018
РИА Новости

Более 20 тысяч человек посетили пункты отбора по контракту ЮВО в День ВМФ

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Специальный мобильный пункт по набору контрактников. Архивное фото
Специальный мобильный пункт по набору контрактников. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Более 20 тысяч человек посетили мобильные пункты отбора по контракту Южного военного округа (ЮВО) во время проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба ЮВО.

Как ранее сообщалось, одновременно с празднованием главного праздника военных моряков в Севастополе, Новороссийские и Астрахани проходили информационно-агитационные акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!".

Как отмечает пресс-служба, все желающие получили консультации о порядке отбора кандидатов, прошли специальные тесты, получили информацию о вакансиях в воинских частях.

"Всего мобильные пункты отбора по контракту ЮВО посетило более 20 тысяч человек. Около двух тысяч заинтересовались военной службой, 300 из них успешно прошли первые испытания и подали заявления на заключение контракта с министерством обороны", - говорится в сообщении.

Наибольшим спросом у желающих заключить контракт пользовались соединения и части ВМФ России, а также недавно сформированные воинские части 150-й мотострелковой дивизии, информирует пресс-служба.

30.07.2018
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Минoбороны РФ
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