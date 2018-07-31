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31.07.2018
ЦАМТО

А.Вучич ожидает, что полученные безвозмездно от России МиГ-29 войдут в боевой состав ВВС Сербии осенью этого года

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Истребители МиГ-29 ВВС Сербии
Переданные Сербии из наличия ВКС России истребители МиГ-29. Батайница, 20.10.2017.
Источник: Олег Иванов / РИА Новости

ЦАМТО, 30 июля. Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что полученные безвозмездно от России МиГ-29 войдут в боевой состав ВВС страны (после ремонта и модернизации) осенью этого года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны республики.

А.Вучич 29 июля присутствовал с руководством оборонного ведомства на учебных стрельбах на полигоне Никинцы в нескольких десятках километров от Белграда.

Минобороны подтвердило проведение первых учебных полетов на модернизируемых МиГ-29 из России. Истребители были переданы Москвой Белграду в рамках военно-технической помощи в октябре 2017 года.

"В конце октября - начале ноября будет как минимум восемь или девять самолетов МиГ-29 в небе над Сербией. Первый раз, спустя много лет, мы сможем это увидеть. Думаю, у нас никогда не было двадцатьдевяток, особенно поколения "четыре плюс" в таком числе в небе над страной, и чтобы они были сербские", – цитирует президента пресс-служба Минобороны.

А.Вучич добавил, что, помимо двух вертолетов Ми-17, полученных Сербией из России в июне 2016 года, ведутся переговоры о поставке еще трех машин этой модификации, а также четырех Ми-35, передает "РИА Новости".

30.07.2018
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3 комментария
№1
31.07.2018 05:52
Чем попрошайничать МиГ-29 у России лучше бы Югославы скупили их по дешёвке у своих соседей. Румынии, Польши....
Как раз на полноценный авиаполк набралось бы, а потом исходя из наличия средств модернизировали бы из в России по 3-4 машины в год.
0
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№2
31.07.2018 10:11
Цитата, штурм сообщ. №1
Румынии, Польши....
Ну конечно, это же как мандарины, захотел пошел и купил, да еще и по дешевке :)
0
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№3
31.07.2018 10:29
Цитата, штурм сообщ. №1
Чем попрошайничать МиГ-29 у России лучше бы Югославы скупили их по дешёвке у своих соседей. Румынии, Польши....

Польские МиГ-29 - это бывшие ГДР-овские, которые и немцы и пшеки хорошенько погоняли "и в хвост и в гриву".
А у румын они хоть полнокомплектные и не побитые "телестно"?
Чтобы их отмодить для сербов "по карману" было?

Что-то мне помнится, что Сербии те МиГ-29 подарили. Из наличия МО.
С тем, чтобы за "свои" сербы их на наших Ремзаводах отремонтировали и модработы оплатили.
Эта "схема" уже вполне давненько отработана, как минимум, на С-300ПС.

А если Сербии их (МиГ-29) покупать у пшеков и румын ... Да еще и в Россию транспортировать.
То, сильно подозреваю, овчинка выделки ...
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А.Вучич ожидает, что полученные безвозмездно от России МиГ-29 войдут в боевой состав ВВС Сербии осенью этого года