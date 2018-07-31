А.Вучич ожидает, что полученные безвозмездно от России МиГ-29 войдут в боевой состав ВВС Сербии осенью этого года

ЦАМТО, 30 июля. Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что полученные безвозмездно от России МиГ-29 войдут в боевой состав ВВС страны (после ремонта и модернизации) осенью этого года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны республики.

А.Вучич 29 июля присутствовал с руководством оборонного ведомства на учебных стрельбах на полигоне Никинцы в нескольких десятках километров от Белграда.

Минобороны подтвердило проведение первых учебных полетов на модернизируемых МиГ-29 из России. Истребители были переданы Москвой Белграду в рамках военно-технической помощи в октябре 2017 года.

"В конце октября - начале ноября будет как минимум восемь или девять самолетов МиГ-29 в небе над Сербией. Первый раз, спустя много лет, мы сможем это увидеть. Думаю, у нас никогда не было двадцатьдевяток, особенно поколения "четыре плюс" в таком числе в небе над страной, и чтобы они были сербские", – цитирует президента пресс-служба Минобороны.

А.Вучич добавил, что, помимо двух вертолетов Ми-17, полученных Сербией из России в июне 2016 года, ведутся переговоры о поставке еще трех машин этой модификации, а также четырех Ми-35, передает "РИА Новости".