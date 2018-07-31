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31.07.2018
ЦАМТО

Юрий Борисов: ВС России не стремятся массово закупать танки "Армата" из-за их дороговизны

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Т-14 "Армата"
Т-14 "Армата".
Источник: Владимир Сергеев/ РИА Новости

ЦАМТО, 30 июля. Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки "Армата" из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Зачем наводнять "Арматами" все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуется огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит. Такая же ситуация с "Бумерангами", – пояснил Ю.Борисов.

"У нас особой нужды в этом (массовых закупках новой техники – прим. ред.) нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим", – отметил вице-премьер.

Вместо этого меньшие средства идут на модернизацию старой техники, позволяя экономить бюджетные средства.

"Нам и удается, имея бюджет в десять раз меньше стран НАТО, за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов, решать поставленные задачи", – цитирует "РИА Новости" Ю.Борисова.

30.07.2018
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