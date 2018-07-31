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31.07.2018
ЦАМТО

Нескольких десятков кораблей на воздушной подушке может быть построено для нужд ВМФ России в рамках ГПВ до 2027 года

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Зубр
Учения НОАК с использованием десантных кораблей на воздушной подушке типа "Зубр".
Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 30 июля. Нескольких десятков кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена" может быть построено для нужд ВМФ России в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Хабаровский судостроительный завод всегда специализировался на алюминиевых корпусах. Я думаю, что сейчас ситуация на заводе пойдет на поправку. В госпрограмме вооружений заложено строительство кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена": первые побольше, вторые поменьше. Заказы на них будут размещаться там (в Хабаровске – прим. ред.)", – сказал вице-премьер.

По его словам, речь идет о заказе "до десятков" кораблей на воздушной подушке.

Как отмечает агентство, благодаря конструктивным особенностям корабли на воздушной подушке могут передвигаться по земле, обходя рвы, траншеи и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для данных кораблей доступно для высадки десанта до 70% общей длины береговой линии морей и океанов мира.

Десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр" являются самыми большими кораблями на воздушной подушке в мире. "Зубр" способен перевозить три основных танка весом до 150 т или 10 бронетранспортеров и 140 человек десанта.

Десантные катера на воздушной подушке проекта 12061 "Мурена" предназначены для высадки десанта на необорудованное побережье. Катер имеет водоизмещение 150 т, его длина составляет 31,3 м, ширина – 14,6 м. "Мурена" способна развивать скорость 55 узлов (102 км/ч) и перевозить один танк, две боевые машины пехоты или 130 человек десанта. На вооружении корабля состоят две 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-306, два гранатомета АГС-17 "Пламя", а также переносное устройство для постановки до 24 мин, передает "РИА Новости".

30.07.2018
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Россия
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АГС-17
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Персоны
Борисов Юрий
Проекты
12061 Мурена
12322 Зубр
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1 комментарий
№1
31.07.2018 08:53
Цитата, q
Нескольких десятков кораблей на воздушной подушке "Зубр" и "Мурена" может быть построено для нужд ВМФ России в рамках госпрограммы вооружений до 2027
Было бы разумным первоначально сделать СВП по размерности  "Мурена" , потом забытый всеми "Джейран" и потом "Зубр". Головные образцы поставить в пролив Невельского , а также в районе порта Де-Кастри и напротив Николаевска-на-Амуре для всесезонной транспортной связи с Сахалином. Тогда ВМФ запишет в свой актив сохранение 500млрд рублей "мостовых", флот гражданских СВП , способных на мгновенную мобилизацию в угрожаемый период.
Да, для всех типажей СВП водоизмещением 150-200тонн (класс "Мурена") , 250-300тонн (класс "Джейран") и 400-450тонн (класс "Зубр") должна быть единая унифицированная энергоустановка на базе двигателя НК-12морского исполнения и модификаций редуктора НК-12 как освоенные в  серийном производстве.
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