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31.07.2018
ЦАМТО

"Уралвагонзавод" поставит ВДВ модернизированные танки

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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 30 июля. Корпорация "Уралвагонзавод" без проблем справится с задачей по переоснащению подразделений Воздушно-десантных войск России на модернизированные танки Т-72Б3.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заместитель гендиректора корпорации по спецтехнике Вячеслав Халитов.

"Вообще нет проблем: мы еще ни разу не сорвали выполнение плана обеспечения Вооруженных сил нашей техникой. Готовы сделать, сколько необходимо", – сказал В.Халитов на пресс-брифинге в преддверии соревнований по танковому биатлону.

Ранее заместитель командующего ВДВ по работе с личным составом генерал-майор Виктор Купчишин подтвердил, что танковые роты в Воздушно-десантных войсках переформируют в танковые батальоны, отмечает агентство.

Весной нынешнего года российские СМИ опубликовали информацию со ссылкой на Минобороны России, согласно которой до конца 2018 года в двух десантно-штурмовых дивизиях: 7-й новороссийской и 76-й псковской – появится по одному танковому батальону. На вооружение этих частей поступят модернизированные Т-72Б3. После опытной эксплуатации бронетехники в двух дивизиях будет принято решение о создании танковых подразделений и в других соединениях ВДВ. По мнению экспертов, этот шаг повысит огневую мощь ВДВ и позволит "крылатой пехоте" еще эффективнее решать боевые задачи в любых зонах конфликтов.

Основные отличия Т-72Б3 от первоначальной версии танка – оснащенность комплексом активной защиты "Реликт", существенно повысившим защищенность машины от бронебойно-подкалиберных снарядов, а также новым турободизельным двигателем мощностью более 1000 л.с.

Кроме того, специалисты "Уралвагонзавода" заменили основное орудие Т-72 на гладкоствольную пушку калибра 125 мм, способную стрелять новыми бронебойными подкалиберными снарядами "Свинец" и "Свинец-1", передает "РИА Новости".

30.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
Реликт ДЗ
Т-72
Т-72Б
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Танковый биатлон
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