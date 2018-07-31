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31.07.2018
Интерфакс-АВН

Осужденный за махинации на 1 млрд руб. экс-директор приморского оборонного завода "Радиоприбор" обжаловал приговор

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Митинг
Митинг на заводе "Радиоприбор" в Приморском крае.
Источник: primamedia.ru

Владивосток. 30 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Бывший директор владивостокского оборонного предприятия "Радиоприбор" Михаил Харченко, на прошлой неделе приговоренный к четырем годам лишения свободы за крупные махинации с имуществом завода, обжаловал приговор.

М.Харченко и его адвокат подали апелляционную жалобу в Приморский краевой суд, сообщается в материалах на сайте Первомайского районного суда Владивостока.

Как сообщалось, Первомайский районный суд Владивостока 25 июля признал М.Харченко виновным в злоупотреблениях полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд также на два года лишил его права занимать руководящие должности. Подсудимый свою вину не признал.

В ходе судебного заседания установлено, что предприятие из-за деятельности экс-директора потеряло более 1 млрд рублей. Сообщается, что весной 2014 года руководитель ОАО "Радиоприбор" заключил ряд заведомо невыгодных для предприятия договоров, по которым деньги были переведены контрагентам. Эти компании изначально не планировали исполнять соглашения. В результате "Радиоприбор" лишился своих средств.

Оказавшийся в бедственном положении завод практически прекратил работу. Работники неоднократно выходили на митинги, требуя сохранить предприятие и погасить долги по зарплате.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении М.Харченко было возбуждено в 2017 году по материалам прокурорской проверки, которая установила факты отчуждения ликвидных активов завода.

Кроме того, Первомайский районный суд рассматривает дело по обвинению М.Харченко в невыплате зарплаты и сокрытии 92 млн руб., предназначенных для выплаты взысканий по налогам.

"Радиоприбор" - в прошлом одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. На нем трудились около 1,2 тыс. человек. В настоящее время на базе "Радиоприбора" создан новый производственный комплекс - филиал Дубненского машиностроительного завода.

30.07.2018
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Радиоприбор Казань
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1 комментарий
№1
31.07.2018 03:49
Он просто пешка, которого поставили выполнить свою работу и он ее выполнил- развалил и вогнал в долги один из крупнейших радиозаводов на ДВ
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