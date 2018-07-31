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31.07.2018
ЦАМТО

"Уралвагонзавод" предложил Минобороны новую версию модернизации танка Т-72

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Уралвагонзавод
Уралвагонзавод.
Источник: https://vk.com/realuvznews

ЦАМТО, 30 июля. Специалисты "Уралвагонзавода" разработали и передали в Минобороны проект очередного этапа модернизации основного боевого танка Т-72. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель гендиректора корпорации по спецтехнике Вячеслав Халитов.

"Это легендарнейший танк-долгожитель, который живет с 70-х годов прошлого столетия. И не собирается заканчивать свою жизнь. Очередную версию модернизации этой машины мы предложили Министерству обороны", – заявил он на пресс-брифинге перед открытием конкурса "Танковый биатлон".

В.Халитов не уточнил, что конкретно затронет модернизация, однако подчеркнул, что инженеры "не стоят на месте" и работают над повышением огневой мощи, подвижности и других боевых характеристик танка. По его словам, как и раньше, при создании очередной модификации Т-72 будет проанализирован и учтен опыт соревнований по танковому биатлону, на которых машины подвергаются "запредельным нагрузкам", – отмечает агенство.

"На соревнованиях танки эксплуатируются предельно жестко, в условиях плотной запыленности, высоких скоростей, достигающих 75 км/ч, повышенных температур. Преодолевают множество препятствий: гребенка, стенки, рвы, водные преграды. Такой опыт позволяет провести всестороннюю оценку техники, в том числе проверить ее боевую производительность – скорость поиска и поражения цели, проходимость и надежность", – подчеркнул замдиректора корпорации.

Он отметил, что особенно тяжело в этом режиме приходится чувствительным оптико-электронным прицельным системам, отвечающим за точность выстрелов.

Как напоминает агентство, шестой конкурс "Танковый биатлон" стартовал на подмосковном полигоне Алабино 28 июля. С 2013 года количество стран-участниц увеличилось с четырех до 23. От каждой страны в конкурсе принимают участие по четыре танковых экипажа (три основных, один запасной). Конкурс проводится в три этапа. Первый – индивидуальная гонка. По его итогам определяются три лучших экипажа, а также 12 сборных, которые примут участие во втором этапе – полуфинальных эстафетах. Третий этап – это финальная эстафета, в ней примут участие четыре лучшие сборные.

Т-72 – самый массовый основной боевой танк второго поколения. Принят на вооружение в Вооруженных силах СССР с 1973 года. Т-72 разработан и производился "Уралвагонзаводом" в Нижнем Тагиле. Состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в страны Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии, откуда, в свою очередь, их также экспортировали.

30.07.2018
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