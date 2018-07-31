Россия приступит к созданию сверхтяжёлого транспортника на замену "Руслану" после 2025 года - вице-премьер Борисов

Самолет АН-124-100 во время репетиции воздушной части военного парада в Москве. Архивное фото.

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Научно-исследовательские работы (НИР) по созданию нового сверхтяжёлого транспортного самолёта на замену Ан-124 "Руслан" начнутся после 2025 года, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Они в НИРовском плане в конце ГПВ (госпрограммы вооружения на 2018 - 2027 годы - ИФ)", - заявил журналистам Ю.Борисов, отвечая на вопрос о планах разработать новый сверхтяжёлый самолет для замены Ан-124.

Вице-премьер отметил, что у России есть большой парк "Русланов" с хорошим ресурсом. Кроме того, самолёты будут модернизированы, в том числе, за счёт замены двигателя.

"Если провести серьезную модернизацию, прежде всего кабины, поменять БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование), решить проблему с двигателем Д-18, то до 2050 года совершенно спокойно можно летать", - сказал Ю.Борисов.

26 июня Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что пока не разрабатывает сверхтяжёлый транспортник на замену "Руслану".

"Эскизное проектирование самолёта на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжёлый военно-транспортный самолёт) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76", - заявили в пресс-службе.

Ранее в СМИ со ссылкой на годовой отчет ОАК появилась информация о начале разработки сверхтяжелого транспортного самолета на замену "Руслану". Однако в отчёте говорится об эскизном проектировании СВТС - среднего военно-транспортного самолёта.