Вице-премьер Борисов не сомневается в постройке в срок новейших дизель-электрических подлодок для Тихоокеанского флота

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Тихоокеанский флот в срок получит новые дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, вооруженные "Калибрами", заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Сроки не сдвигаются", - сказал Ю.Борисов, отвечая на вопрос журналистов о возможных задержках при строительстве шести лодок для ТОФ.

"Адмиралтейские верфи" ритмично, в срок все сделают, без вопросов. Они ничего не сорвут",- сказал вице-премьер.

По его данным, на строительство каждой лодки уходит около 30 месяцев.

Тихоокеанский флот России получит новую дизель-электрическую подлодку - первую из серии с крылатыми ракетами "Калибр" - в 2019 году, сообщил ранее командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.

"Тихоокеанцы скоро начнут осваивать новейшие дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, в состав вооружения которых входят крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Корабли строятся на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, и первая подлодка поступит к нам в 2019 году", - сказал командующий в интервью газете "Красная звезда".

По словам командующего, всего для ТОФ предусмотрено строительство шести таких субмарин.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Удары ракетами "Калибр" неоднократно наносились по боевикам в Сирии кораблями и подлодками российской эскадры в Средиземном море, а также кораблями Каспийской флотилии.