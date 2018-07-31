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31.07.2018
ЦАМТО

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу открыл IV Армейские международные игры

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

ЦАМТО, 30 июля. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу 28 июля объявил IV Армейские международные игры открытыми.

"Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на открытии IV Армейских международных игр! – сказал глава военного ведомства. – Прежде всего, хотел бы зачитать обращение президента России Владимира Путина к участникам и гостям мероприятия".

В письме глава государства отметил, что игры стали доброй традицией, состязания способствуют сближению стран.

"Уверен, что нынешние состязания пройдут на высоком организационном уровне. Порадуют зрителей честной, бескомпромиссной борьбой и яркими победами. И конечно, будут способствовать развитию международного военно-технического сотрудничества, популяризации воинской службы. Желаю участникам игр успехов, а болельщикам – добрых, незабываемых впечатлений", – говорится в письме.

В своем выступлении генерал армии Сергей Шойгу отметил, что турнир военных профессионалов лишь в начале своего большого пути, но это не помешало ему стать заметным мировым событием и приобрести горячих поклонников.

"С каждым годом растут ряды его участников, увеличивается географический охват, усложняется программа. Но неизменным остается одно – дух мужества, благородства, товарищества и взаимовыручки, который царит на импровизированных полях сражений", – сказал министр обороны России.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что в этом году в состязаниях участвуют 189 команд из 32 стран. Лучшие военные специалисты покажут свою выучку в 28 конкурсах, которые пройдут на территории семи государств.

"В честной борьбе они померятся силами в умении действовать четко и слаженно, быстро принимать решения в нестандартных ситуациях, управлять сложной техникой и обращаться с современным оружием", – констатировал глава военного ведомства.

Министр обороны также выразил уверенность, что Армейские игры позволят выстроить конструктивный диалог между военными ведомствами разных стран, укрепить доверие и партнерство между государствами, сдружить народы.

Генерал армии Сергей Шойгу пожелал всем участникам убедительных побед, а зрителям – не жалеть эмоций для поддержки команд, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

30.07.2018
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