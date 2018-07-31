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31.07.2018
Интерфакс-АВН

Токио будет разъяснять России свою политику в сфере безопасности, но ждет разъяснений от Москвы относительно наращивания вооружений на Дальнем Востоке - глава МИД

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Боевые корабли ВМС самообороны Японии
Боевые корабли Военно-морских Сил самообороны Японии на учениях, в кильватерном строю.
Источник: Reuters

Москва.30 июля. ИНТЕРФАКС - Токио готов разъяснять Москве свою политику в сфере безопасности по имеющимся каналам, однако настаивает на таких же действиях со стороны России и просит дать разъяснения относительно наращивания вооружений на Дальнем Востоке, заявил глава МИД Японии Таро Коно.

"Между Японией и Россией существуют рамки диалога, включая встречи в формате "два плюс два" на уровне министров и японо-российские консультации по вопросам стратегической стабильности. Нам и в дальнейшем хотелось бы продолжать разъяснять позицию нашей страны, используя подобные возможности", сказал он в интервью "Интерфаксу".

"С другой стороны, российская сторона наращивает вооружение на Дальнем Востоке, включая размещение зенитно-противокорабельных ракет. Нам также хотелось бы получить от российской стороны разъяснения относительно таких действий", - отметил глава МИД.

Министр отметил, что понимает, "что для углубления взаимопонимания между Японией и Россией в качестве соседних стран, очень важно продолжать диалог в сфере безопасности".

Как сообщалось, встреча министров иностранных дел и министров обороны Японии и России, как ожидается, состоится 31 июля в Москве.

Полный текст интервью опубликован на сайте www.interfax.ru. и в "Независимой газете

30.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
Япония
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