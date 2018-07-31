Попытки США заставить другие страны отказаться от покупки российского вооружения чреваты непредсказуемостью и конфликтным потенциалом - Лавров

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что давление США на другие страны, в частности на Турцию, с требованием отказаться от покупок российского оружия, ведет к непредсказуемым последствиям.

"Растущие экономики, растущие центры влияния в мире не захотят мириться с тем, что их будут искусственно ограничивать в своем развитии, не согласятся с тем, что их право определять собственные пути развития будет подвергаться сомнению", - сказал С.Лавров, выступая в понедельник перед участниками форума "Территория смыслов на Клязьме".

"Они не согласятся с тем, что их право торговать, с кем они хотят и чем они хотят, будет предметом ультиматумов и угроз, как это сейчас происходит с контрактами на поставку российского вооружения в целый ряд государств, например, в Турцию, Индонезию и Индию, когда Вашингтон в открытую требует от этих контрактов отказаться", - отметил российский министр.

С.Лавров убежден, что "подмена культуры дипломатии, культуры диалога культурой ультиматумов и угроз - это печально, это создает непредсказуемость, дополнительный конфликтный потенциал".

По его словам, "процесс относительного уменьшения влияния Запада в мире и относительного повышения влияния таких стран, которые входят в БРИКС или ШОС, - он вызывает сопротивление со стороны тех, кто утрачивает свою долю влияния".

"Этот процесс будет сопряжен с конфликтами, кризисами", - полагает С.Лавров.