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31.07.2018
Интерфакс-АВН

Попытки США заставить другие страны отказаться от покупки российского вооружения чреваты непредсказуемостью и конфликтным потенциалом - Лавров

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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что давление США на другие страны, в частности на Турцию, с требованием отказаться от покупок российского оружия, ведет к непредсказуемым последствиям.

"Растущие экономики, растущие центры влияния в мире не захотят мириться с тем, что их будут искусственно ограничивать в своем развитии, не согласятся с тем, что их право определять собственные пути развития будет подвергаться сомнению", - сказал С.Лавров, выступая в понедельник перед участниками форума "Территория смыслов на Клязьме".

"Они не согласятся с тем, что их право торговать, с кем они хотят и чем они хотят, будет предметом ультиматумов и угроз, как это сейчас происходит с контрактами на поставку российского вооружения в целый ряд государств, например, в Турцию, Индонезию и Индию, когда Вашингтон в открытую требует от этих контрактов отказаться", - отметил российский министр.

С.Лавров убежден, что "подмена культуры дипломатии, культуры диалога культурой ультиматумов и угроз - это печально, это создает непредсказуемость, дополнительный конфликтный потенциал".

По его словам, "процесс относительного уменьшения влияния Запада в мире и относительного повышения влияния таких стран, которые входят в БРИКС или ШОС, - он вызывает сопротивление со стороны тех, кто утрачивает свою долю влияния".

"Этот процесс будет сопряжен с конфликтами, кризисами", - полагает С.Лавров.

30.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Индонезия
Россия
США
Турция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
БРИКС
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1 комментарий
№1
31.07.2018 10:42
Конфликтный потенциал позволяет получить как США делает присутствие или базы в регионах. Вплоть до оккупации нескольких стран как с Ливией, частью Сирии, Ираком и Афганистаном, несколькими афракнскими странами. В Африке базы КНР уже есть но пока размытые, у них скуплено до 40% земель в некоторых странах и полный контроль над их экономикой. Покупать из-за малого дохода население может только китайские товары или б/у с ЕС.
Китаю есть что защищать:






Над созданием имиджа много работают. Будущие работники китайских предприятий в Африке.

Подробнее http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/africa/kitayskie-investitsii-v-afrike-praktika-fonda-razvitiya-kitay-afrika/



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