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31.07.2018
Интерфакс-АВН

Афины приняли решение о высылке дипломатов РФ под жестким давлением антироссийских сил - Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на московской Конференции по нераспространению – 2017. 20 октября 2017
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на московской Конференции по нераспространению – 2017. 20 октября 2017.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Деревня Дворики (Владимирская область). 30 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Греция приняла решение о высылке российских дипломатов под жестким давлением антироссийских сил, убежден глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас нет оснований сомневаться, что эти решения принимались под жестким давлением тех, кто хочет формировать из любой страны участника антироссийского фронта", - сказал С.Лавров в понедельник, выступая на форуме "Территория смыслов" на Клязьме.

11 июля Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и объявила о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух российских дипломатических работников.

Москва отвергла все эти обвинения и заявила о том, что эти шаги не останутся без ответа.

30.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Греция
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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