Без права на ошибку: отчисленным с военных кафедр не дадут второго шанса

Требования к молодым людям, проходящим военную подготовку в гражданских вузах, ужесточат

Порядок военного обучения студентов гражданских вузов планируется ужесточить. Речь идет о будущих сержантах и старшинах, солдатах и матросах запаса, которых после реформы военных кафедр будут, как и офицеров, готовить в специальных учебных центрах. По новым правилам в случае отчисления второго шанса получить военное образование у студентов не будет, и придется идти в армию по призыву. Основаниями для расторжения договора также станут неуспеваемость, нарушение устава и препятствия для допуска к гостайне. То есть молодым людям, имеющим родственников или недвижимость за границей, могут отказать в получении военной специальности, отмечают эксперты. По их мнению, более суровые требования заставят студентов серьезнее относиться к учебе.

В Минобороны "Известиям" рассказали, что ведомство разработало новый порядок обучения студентов в военных учебных центрах по программам подготовки солдат (матросов) и сержантов (старшин) запаса. К обучению будут допускаться студенты, прошедшие конкурсный отбор. За создание системы его проведения будет отвечать Главное управление кадров (ГУК) Минобороны.

В разработанном ведомством порядке обучения (имеется в распоряжении "Известий") сказано, что для военного обучения студент должен заключить договор с Министерством обороны и ректором своего университета.

Второгодников не будет

Согласно рекомендуемому образцу договора, военное ведомство берет на себя обязательство предоставить условия для организации обучения студента и присвоить соответствующее воинское звание при зачислении в запас.

Ректор вуза обязуется обеспечить личное участие гражданина в военной подготовке, а также, в случае отчисления студента, — в течение двух дней сообщить об этом начальнику военного учебного центра.

Сам студент, подписывая договор, берет на себя три обязательства: пройти обучение, выполнять нормы уставов и правил внутреннего распорядка, а также иметь на занятиях внешний вид, "соответствующий требованиям, устанавливаемым начальником военно-учебного заведения".

Требования к обучающимся по программам рядовых и сержантов запаса стали заметно строже. Главное новшество — отчисленным не будут давать второго шанса. А основаниями для отчисления могут быть не только неуспеваемость, но и нарушение правил и устава учебного центра, несоответствие требованиям к военной специальности, в том числе по здоровью, отчисление из вуза, невозможность продолжения военной подготовки по независящим от гражданина причинам. Кроме того, обучение может быть прекращено по инициативе Минобороны "в случае невозможности продолжения военной подготовки по независящим от Министерства обороны причинам".

Работа в иностранных компаниях не приветствуется

Что касается непосредственно военных сборов, то с них (а следом и из учебного центра) студент может быть отчислен еще по одной причине: возникновение обстоятельств, являющихся основанием для отказа в допуске к гостайне. Это случится, если учебной программой предусмотрена работа или ознакомление с секретными сведениями.

Обстоятельствами, препятствующими допуску, могут быть наличие второго гражданства, родственники, проживающие за границей, недвижимость за рубежом и даже работа в иностранных компаниях, пояснил "Известиям" доцент РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

— В ряде случаев основанием для отказа в допуске к гостайне может быть и судимость близких родственников, — рассказал эксперт. — Во всех таких случаях решение о допуске принимают компетентные органы.

Он отметил, что требования к проходящим военное обучение студентам стали жестче, чем были для учащихся военных кафедр. И это должно повысить как уровень подготовки студентов, так и общую дисциплинированность — молодые люди не должны воспринимать военное обучение как возможность "на халяву" избежать службы в армии.

— Статус военнослужащего запаса — это серьезно. Его надо заслужить, — считает Александр Перенджиев. — Студент должен понимать: один раз ушел, и больше тебя сюда не примут, ты пойдешь в армию. Когда у студентов была возможность доучиться на следующий год, это вносило некую расхлябанность. У нас и так молодым людям не очень хорошо привито чувство ответственности.

Внимание — на форму

На военное обучение отводится 360 часов аудиторных занятий для будущих сержантов и старшин и 270 часов — для рядовых и матросов. Еще 144 часа учебного времени уйдет на учебные сборы (для всех), которые длятся 30 суток.

Завершив обучение, студенты пройдут итоговую аттестацию в форме междисциплинарного экзамена.

Разработанный Минобороны порядок предусматривает регулярный контроль за занятиями, в ходе которого проверяют эффективность использования учебного времени, посещаемость, наличие материальной базы. Особое внимание при проверках будет уделяться внешнему виду и соблюдению военной формы студентами и преподавателями, соблюдению норм воинского этикета и воинской вежливости.

Справка "Известий" Военные кафедры готовят не только офицеров запаса, но и солдат (матросов) и сержантов (старшин) с 2014 года. Все программы предполагают конкурсный отбор. Куда примут студента, зависит от состояния его здоровья, результатов выполнения спортивных нормативов и успеваемости. Сроки обучения различаются: для солдат — 1,5 года, сержантов — 2 года, офицеров — 2,5 года. Сейчас проходит реформа военных кафедр при вузах. На их базе создают учебные военные центры (УВЦ), где будут готовить как кадровых офицеров, так и военнослужащих запаса. Правительственный законопроект о замене военных кафедр на УВЦ Госдума приняла в первом чтении 17 июля. Ранее статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил "Известиям", что военная подготовка студентов сокращена не будет. Учебные центры при гражданских вузах станут источником кадров для создаваемого в настоящее время людского мобилизационного резерва. Солдаты и офицеры запаса, заключившие с Минобороны контракт, должны будут каждый месяц посещать специальные занятия и ежегодно проходить военные сборы. Взамен государство гарантирует им ежемесячные выплаты и ряд компенсаций. Сейчас 34 учебных центра при гражданских вузах России проводят подготовку офицеров для последующей службы по контракту. При университетах есть 83 военные кафедры, где обучают офицеров, солдат (матросов) и сержантов (старшин) запаса.

Роман Крецул, Александр Круглов