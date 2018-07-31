Российские команды освоили китайское вооружение и военную технику для участия в АрМИ-2018

ЦАМТО, 30 июля. Российские военнослужащие освоили на полигоне Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай) десять видов техники КНР при подготовке к "АрМИ-2018" – ПЗРК QW-2, БТР Тип-92А и другие. Эти образцы состоят на вооружении Сухопутных войск НОАК.

Также российские экипажи боевых машин изучили автоматическую винтовку Тип 95-1.

Помимо российской команды, с китайским вооружением ознакомились и военнослужащие из других стран – Пакистана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Узбекистана.

По словам главы китайской делегации генерал-майора Е Тен Чуна, в международных состязаниях на полигоне Корла будет задействовано около 500 ед. вооружения и военной техники.

"На полигоне Корла военнослужащие РФ в двух международных конкурсах АрМИ-2018 выступят на технике КНР", – заявил, в свою очередь, руководитель российской делегации генерал-полковник Александр Ленцов.

Российские военнослужащие пересядут на китайские машины в конкурсах "Безопасный маршрут", "Чистое небо". Что касается "Суворовского натиска", то российские экипажи на БМП-2 будут соревноваться со своими китайскими коллегами, выступающими на боевых машинах пехоты Тип-86.

На полигоне Корла пройдут 3 международных конкурса, в которых будут состязаться военнослужащие 10 стран, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.