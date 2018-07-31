В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония подъема Андреевского флага на фрегате "Адмирал Горшков"

Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.

ЦАМТО, 30 июля. На предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ России головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Праздничное мероприятие прошло 28 июля, накануне проведения Главного военно-морского парада. Команду поднять флаг отдал заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Фрегат "Адмирал Горшков" является головным кораблем проекта 22350. Он способен выполнять широкий спектр задач в дальней морской зоне. Многие технические решения и отечественные технологии кораблестроения при строительстве фрегата реализованы впервые. Корабль станет базовым для дальнейшего развития фрегатов этого проекта. Он представляет четвертое поколение отечественных кораблей-носителей управляемого ракетного вооружения.

Постоянным базирования для него станет Северный флот. Как заявлял министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, подобные фрегаты в ближайшей перспективе станут основными боевыми кораблями ВМФ России. "Адмирал Горшков" с управляемым ракетным вооружением включен в состав 43-й ракетной дивизии кораблей Северного флота.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тыс. тонн и могут развивать скорость до 29 узлов, их экипаж составляет более 170 человек. Они оснащаются ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Всего к 2025 году планируется передать ВМФ России шесть таких фрегатов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.