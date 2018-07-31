Вице-премьер РФ заявил, что серия подлодок проекта 636.3 для ТОФ будет построена в срок

Отмечается, что шесть подлодок планировалось передать Тихоокеанскому флоту в 2019 году

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сроки строительства шести подводных лодок проекта 636 для Тихоокеанского флота не сдвигаются, они будут изготовлены в срок. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Не сдвигаются. "Адмиралтейские верфи" [редприятие-изготовитель подлодок] работают ритмично, в срок все сделают, без вопросов", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.

Шесть подлодок планировалось передать Тихоокеанскому флоту в 2019 году, однако затем стало известно, что срок передвинут на осень 2020 года. Завершить строительство серии планируется в 2022 году.

Борисов уточнил, что одна подлодка строится порядка 30 месяцев, "поэтому одна за одной пойдут".

Подлодки проекта 636.3 разработаны ЦКБ "Рубин". Первоначально в России с 2010 по 2016 годы велось строительство шести таких субмарин для Черноморского флота. Создание второй подобной серии, предназначенной для Тихоокеанского флота, началось 28 июля 2017 года, когда было заложено сразу два корабля - "Петропавловск- Камчатский" и "Волхов".

Проект 636.3 относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 метров, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж такой субмарины состоит из 52 человек, ее подводное водоизмещение составляет около 4 тыс. тонн.