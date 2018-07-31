Борисов не видит необходимости в большом количестве "Армат" при наличии танков Т-72

Вице-премьер добавил, что танки Т-14 на платформе "Армата" и БТР "Бумеранг" - очень дорогие модели по сравнению с существующими

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов считает, что сейчас нет необходимости оснащать Вооруженные Силы России большим количеством такой техники, как "Армата" или БТР "Бумеранг", поскольку последние версии танков Т-72 имеют высокую эффективность.

"Зачем "наводнять" "Арматами" или "Бумерангами" все Вооруженные Силы? У нас танк Т-72 пользуется огромным спросом на рынке, его берут все. По сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству он значительно их превосходит", - сказал Борисов журналистам.

M1 Abrams - основной боевой танк США, принятый на вооружение на несколько лет позже, чем Т-72, и потерпевший также целый ряд модернизаций. С 2014 года в стадии разработки находится очередная версия этого танка - XM1A3. AMX-56 Leclerc - французский танк, единственный на Западе, имеющий пушку с автоматом заряжания. Leopard 2А7+ является основным немецким боевым танком, это модернизация машины Leopard 2А6 NL.

Стоимость вооружения

Борисов добавил, что танки Т-14 на платформе "Армата" и БТР "Бумеранг" - очень дорогие модели по сравнению с существующими, их надо закупать, если нынешняя российская бронетехника резко уступает вероятному противнику.

"Армата" и "Бумеранг" - достаточно дорогостоящие модели по отношении к существующим. Эти модели - это перспектива автобронетанковой техники", - сказал Борисов.

"Если бы существующая техника, в частности, модернизированный танк Т-72, БМП-4 или БТР-82 по своим возможностям резко уступали вероятному противнику, мы бы сейчас форсировали, закупали новые модели", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что России удается, имея бюджет в 10 раз меньше стран НАТО, решать поставленные задачи "за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов".

О технике

В 2011 году на вооружение был принят вариант модернизации танка Т-72 - Т-72Б3, в 2016 году на вооружение поступил Т-72М, имеющий самое современное российское танковое орудие 2А46М-5, усиленную защиту, новое бортовое оборудование и форсированный двигатель в 1130 л.с.

Т-14 - новейший танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата", он получил необитаемую башню, новейшие бортовые системы. Войсковые испытания машины планируется завершить к ноябрю.

Колесные БТР "Бумеранг" - боевые машины нового поколения, в которых используются самые современные технологии. Их принятие на вооружение и начало серийного производства запланированы на 2019 год.