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31.07.2018
ТАСС

В Хабаровске построят десятки десантных кораблей на воздушной подушке для ВМФ РФ

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Десантно-штурмовой катер на воздушной подушке проекта 12061 "Мурена" Источник: http://sh8146.narod.ru/.

Вице-премьер Юрий Борисов также добавил, что создающийся в Приморском крае судостроительный завод "Звезда" имеет 118 потенциальных контрактов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Хабаровский судостроительный завод получил заказ от Минобороны РФ на создание десятков кораблей на воздушной подушке, таких как "Зубр" и "Мурена". Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Хабаровский судостроительный завод всегда специализировался на алюминиевых корпусах. В Госпрограмме вооружения (на период до 2027 года) есть корабли на воздушной подушке "Зубры" и "Мурены". Первые - побольше, вторые - поменьше, они будут там размещаться", - сказал Борисов, говоря о заводе.

Отвечая на вопрос, какое количество кораблей уже заказано у Хабаровского завода, он уточнил, что речь идет о десятках судов.

Ранее сообщалось, что ситуация на Хабаровском судостроительном заводе крайне тяжелая из-за отсутствия заказов со стороны Минобороны РФ. "Я думаю, что сейчас ситуация на заводе пойдет на поправку", - отметил Борисов.

Корабли проекта 12322 типа "Зубр" являются крупнейшими в мире десантными кораблями на воздушной подушке. Их водоизмещение составляет порядка 550 т, они могут принять на борт до 150 т груза. В современном боевом составе ВМФ РФ сегодня находятся всего два таких корабля - "Евгений Кочешков" и "Мордовия".

Проект 12061 "Мурена" - десантный катер на воздушной подушке. Вооружение: две 30 мм автоматические установки типа АК-630, 8 комплектов переносных ЗРК типа "Игла". Минное вооружение корабля состоит из комплекта переносного устройства для постановки от 10 до 24 мин, в зависимости от их типа. В составе российского флота кораблей этого семейства сейчас нет.

Судостроительный завод "Звезда"

Судостроительный завод "Звезда", создающийся в Приморском крае, имеет 118 потенциальных контрактов на производство различных судов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"У "Звезды" сейчас 118 контрактов, 118 потенциальных кораблей, которые будут строиться. В основном, это крупномодульные газовозы большого класса, суда снабжения до 100 тыс. т", - сказал Борисов.

Он уточнил, что "Звезда" - единственный крупный завод в Приморье, где ремонтируются стратегические и многоцелевые подлодки и суда обеспечения Тихоокеанского флота.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень (Приморский край) консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка.

После полного ввода в эксплуатацию "Звезда" станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки. Ранее представитель судостроительного комплекса сообщал ТАСС, что "Звезда", готова принять заказ на атомный ледокол "Лидер".

30.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Зубр
Компании
Звезда ДЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
10510 Лидер
12061 Мурена
12322 Зубр
ТОФ
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