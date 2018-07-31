Опытный образец экраноплана с ракетным вооружением создадут в России до 2027 года

По словам вице-премьера Юрия Борисова, экраноплан будут использовать для охраны Северного морского пути

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Опытный образец экраноплана "Орлан", вооруженного ракетами, планируется создать в России в рамках госпрограммы вооружения на период до 2027 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"В Государственной программе вооружения 2018-2027 годов есть опытно-конструкторская работа "Орлан", которая предусматривает строительство экраноплана. Опытный образец будет создан в рамках этой программы вооружения, он будет носить ракетное вооружение", - сказал Борисов.

По его словам, экраноплан будет использован для охраны Северного морского пути, где инфраструктура слабо развита. "Он может барражировать, закрывать эти районы. Внутренние моря тоже: Каспий, Черное море", - уточнил вице-премьер.

Борисов добавил, что новый экраноплан также может быть патрульным средством для спасения экипажей кораблей.

Экранопланы для флота

Экраноплан - многорежимное судно, которое в своем основном эксплуатационном режиме совершает полет с использованием экранного эффекта над водной или иной поверхностью без постоянного контакта с ней. Оно поддерживается в воздухе, главным образом, аэродинамической подъемной силой, генерируемой на воздушном крыле, корпусе или их частях, которые предназначены для использования действия экранного эффекта. Экраноплан обычно выполняет полеты на меньшей высоте, чем обычный самолет, но движется с более высокой скоростью, чем корабль.

На авиасалоне МАКС-2015 начальник Морской авиации ВМФ России Игорь Кожин заявил, что в 2020 году флот рассчитывает получить универсальную платформу экранопланного типа грузоподъемностью до 300 т. Как рассказывал ТАСС представитель Раменского приборостроительного конструкторского бюро, компания уже завершила разработку проекта системы управления и информационного обеспечения для экранопланов в интересах ВМФ.

Позднее председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Алексеева Георгий Анцев сообщал ТАСС, что разработка перспективного универсального экраноплана в интересах Минобороны России находится на стадии эскизного проектирования.