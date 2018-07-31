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31.07.2018
ТАСС

Путин подписал закон об увеличении вдвое штрафов за нарушение условий контрактов по ГОЗ

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Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в честь выпускников высших военных учебных заведений Минобороны РФ. 28 июня 2018.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Документ увеличивает с 50 тыс. до 100 тыс. рублей максимальный размер штрафов за нарушения сроков оплаты товаров и услуг по контрактам в рамках гособоронзаказа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с 50 тыс. до 100 тыс. рублей максимальный размер штрафов за нарушения сроков оплаты товаров и услуг по контрактам в рамках гособоронзаказа. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 18 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля.

Вносимые им изменения увеличивают штраф за нарушение должностным лицом головного исполнителя срока и порядка оплаты товаров, работ или услуг, поставляемых по государственному оборонному заказу (ч. 2.1 ст. 14.55 КоАП РФ). Если раньше штраф за подобное правонарушение составлял от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, то теперь он установлен в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Закон был подготовлен ФАС совместно с Минобороны, Минпромторгом и госкорпорациями "Росатом" и "Роскосмос" во исполнение поручения президента РФ.

30.07.2018
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