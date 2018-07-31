Путин подписал закон об увеличении вдвое штрафов за нарушение условий контрактов по ГОЗ

Документ увеличивает с 50 тыс. до 100 тыс. рублей максимальный размер штрафов за нарушения сроков оплаты товаров и услуг по контрактам в рамках гособоронзаказа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с 50 тыс. до 100 тыс. рублей максимальный размер штрафов за нарушения сроков оплаты товаров и услуг по контрактам в рамках гособоронзаказа. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 18 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля.

Вносимые им изменения увеличивают штраф за нарушение должностным лицом головного исполнителя срока и порядка оплаты товаров, работ или услуг, поставляемых по государственному оборонному заказу (ч. 2.1 ст. 14.55 КоАП РФ). Если раньше штраф за подобное правонарушение составлял от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, то теперь он установлен в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Закон был подготовлен ФАС совместно с Минобороны, Минпромторгом и госкорпорациями "Росатом" и "Роскосмос" во исполнение поручения президента РФ.