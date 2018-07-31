Три конкурса Армейских международных игр стартуют в понедельник

В частности, в соревновании "Страж порядка" примут участие военные полицейские России и Ирана, они выполнят упражнения по огневой подготовке и преодолению полосы препятствий

АЛАБИНО /Московская область/, 30 июля. /ТАСС/. Соревнования военных полицейских, автоинспекторов и полевых медиков начнутся в понедельник на трех российских площадках в рамках Армейских международных игр. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

"16 конкурсов уже открылись, еще три открываются сегодня - это конкурс инспекторов военной автоинспекции "Страж порядка" в парке "Патриот", конкурс "Дорожный патруль" в городе Ногинске и "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге", - сообщили в ведомстве.

В конкурсе "Страж порядка" примут участие военные полицейские России и Ирана. Сотрудники военной полиции выполнят упражнения по огневой подготовке и преодолению полосы препятствий. Конкурс завершится 6 августа.

В Санкт-Петербурге в конкурсе "Военно-медицинская эстафета", который продлится до 9 августа, сойдутся военные медики из 12 стран. Команды покажут свое мастерство в оказании первой медицинской помощи и в эвакуации раненых с поля боя. Впервые в конкурсе примут участие военные медики из Армении, Израиля, Мьянмы, Вьетнама и Узбекистана.

Второй раз подмосковный Ногинск примет участников конкурса подразделений военной автоинспекции "Дорожный патруль". Экипажи патрульных автомобилей будут соревноваться в экстремальном вождении, огневой подготовке и специальных задачах. Состязания продлятся до 5 августа.

IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". Игры, насчитывающие всего 28 конкурсов, продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.