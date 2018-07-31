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31.07.2018
Вестник Мордовии

Русская 2С35 "Коалиция СВ" без труда сотрет в порошок "Краб" и "Богдану"

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Фото: "Вестника Мордовии"

САУ 2С35

Недружественно настроенные соседи России начали перевооружение своих артиллерийских частей новыми самоходными установками. Войско Польское вроде бы, наконец, домучило свой многострадальный 155-мм "Краб". Вслед за ними потянулись генералы из ВСУ, которые стали мечтать о клоне польской машины, который почему-то переименовали в "Богдану".

Всевозможные эксперты из Незалежной начали уже сравнивать: насколько еще не созданная украинская САУ превосходит российскую "Мсту С". Людей здравомыслящих такие сравнения удивляют. Дело в том, что вооруженные силы народных республик не имеют на вооружении таких самоходок, если не считать двух или трех отбитых у украинского воинства летом 2014-го года.

Фото: "Вестника Мордовии"

Российский снаряд предназначенный для стрельбы на 70 км

А если речь идет о Российской армии, которую не могут найти на Донбассе уже 4 года, то такие потуги опасны. Потому что кроме "Мсты С" у нас на вооружении скоро будет самое мощное в мире самоходное артиллерийское орудие - 152-мм 2С35 "Коалиция-СВ". По сравнению с ней все эти "Крабы", "Богданы" и прочие "Тандеры" выглядят очень бледно.

Эта боевая машина весом в 48 т, по данным из открытых источников, способна поражать цели на расстоянии в 70 км. При этом ее скорострельность достигает 16 выстрелов в минуту.

Фото: "Вестника Мордовии"

Модульный метательный заряд

Самой главной особенностью 2С35 является полная автоматизация всех процессов: выбора цели, заряжания и стрельбы. Экипаж из 3 человек находится в изолированном от снарядов и зарядов отделении. Машина подключена в единую систему управления тактического звена и может получать внешнее целеуказание от средств разведки, в том числе беспилотных. Так что, неуклюжие попытки обыграть Россию в сфере ствольной артиллерии обречены на полный провал.


Игорь Серов

26.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
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