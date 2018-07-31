В России к 2027 году появится опытный образец экраноплана

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Опытный образец экраноплана "Орлан" создадут в рамках выполнения действующей госпрограммы вооружений, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"В Государственной программе вооружений 2018-2027 есть опытно-конструкторская работа "Орлан", которая предусматривает строительство опытного образца", - уточнил он.

Экранопланы оснастят ракетным вооружением для патрулирования морских районов.

"Основной функционал у него - Севморпуть, где у нас инфраструктура не очень развита, он может барражировать, закрывать эти районы", - подчеркнул Борисов, отметив, что экранопланы также смогут применяться, например, в Каспийском и Черном морях.

Преимущества экраноплана

По своим возможностями экраноплан находится между кораблями и самолетами, сочетая в себе их лучшие качества. "Экранный эффект" заключается в создании "воздушной подушки" между корпусом/крыльями машины и поверхностью воды за счет набегающего потока. Приподнимаясь над морем, аппарат приобретает устойчивость и способность "скользить" с минимальным расходом топлива. При этом вместо моря внизу может быть любая другая ровная поверхность - ледяное поле, снег или степь.

По экономичности и грузоподъемности экранопланы выигрывают у самолетов и вертолетов, а по скорости - у судов на подводных крыльях. С военной точки зрения эти машины хороши своей незаметностью для радаров.

Основным разработчиком подобной техники в России традиционно является нижегородское Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.