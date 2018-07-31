ФПИ "перенастроят" на глубокое взаимодействие с Минобороны

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов, недавно назначенный председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ), заявил, что "перенастроит" его на более глубокую работу с Минобороны России.

"Деятельность этого фонда идет в правильном направлении, там нужна только определенного рода настройка. Я считаю, что уровень взаимодействия фонда с министерством обороны недостаточно высокий, я буду его поднимать выше", - сказал Борисов журналистам.

"Я хотел бы, чтобы ФПИ и министерство обороны более тесно работали с потенциальными заказчиками и между собой", - отметил он.

Направления взаимодействия будут зафиксированы в специальном меморандуме, указал Борисов.

По его словам, основные направления деятельности фонда должны определяться, исходя из концепции развития и возможных сценарных вариантов будущих военных конфликтов: в этом отношении он должен тесно сотрудничать с Генштабом Вооруженных сил, который занимается разработкой таких сценариев.