В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Двадцать пять летательных аппаратов вели разведку у границ России за неделю, российские самолеты совершили пять вылетов на перехват, такие данные приводятся в инфографике газеты "Красная звезда", официального печатного органа вооруженных сил России.
Из инфографики следует, что за прошедшую неделю воздушную разведку вдоль границ России вели 25 летательных аппарата, также были выполнены пять вылетов "из состава дежурных по ПВО сил с цель недопущения госграницы".
Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.
30.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Компании
Похожие новости
loading...