В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Двадцать пять летательных аппаратов вели разведку у границ России за неделю, российские самолеты совершили пять вылетов на перехват, такие данные приводятся в инфографике газеты "Красная звезда", официального печатного органа вооруженных сил России.

Из инфографики следует, что за прошедшую неделю воздушную разведку вдоль границ России вели 25 летательных аппарата, также были выполнены пять вылетов "из состава дежурных по ПВО сил с цель недопущения госграницы".

Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.